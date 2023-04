En compañía de sus hijas y de Irina Baeva, Gabriel Soto celebra sus 48 años

Después del éxito que tuvo con la telenovela Mi camino es amarte, Gabriel Soto por fin está disfrutando de una época de descanso que ha aprovechado para compartir con su familia. Por esta razón, aprovechó este fin de semana para celebrar junto a los suyos su cumpleaños número 48, aunque nació un 17 de abril, el actor se reunió ayer por la tarde con sus seres queridos para soplar las velitas de su pastel. A través de Instagram, su novia, Irina Baeva, compartió varios detalles de cómo festejaron al actor quien fue el parrillero de esta íntima fiesta con la que celebró este año.

Después de disfrutar de unos días en Acapulco, la pareja regresó a la Ciudad de México para reunirse con la familia del actor quien estuvo al frente del asado: “El chef más guapo”, escribió la actriz de origen ruso sobre una foto donde aparece Gabriel Soto en acción: “A ver chef, ¿cómo va esto?”, se le escucha decir a la actriz, mientras él le responde: “Va muy bien, mira nada más”. La actriz mostró a sus seguidores algunos de los cortes que estaba asando para sus invitados, entre ellos varios miembros de su familia.

Las invitadas de lujo de este festejo fueron Elissa y Miranda, las hijas del actor quienes le pusieron el toque de diversión a la fiesta al sorprender con un pastelazo al festejado: “Fue con amor”, escribió Irina sobre un clip en el que se ve a la primogénita de Gabriel haciéndole la broma a su papá ante la sorpresa de la pequeña Miranda y del propio cumpleañero. Según compartió Irina, Soto disfrutó de tres deliciosos pasteles que fueron el postre de este festejo en el que el actor se mostró muy feliz de compartir con los suyos.

Después de unos días en Acapulco, la pareja regresó a la Ciudad de México donde Irina se encuentra preparando su personaje de villana en la telenovela Nadie como tú, un proyecto para el que ha tenido que cambiar de look sumándose a la tendencia del flequillo: “Creo que de esta es una de mis imágenes favoritas, ahora traemos este look, a mí me encantó, le traía muchas ganas al fleco”, comentó la semana pasada a Televisa Espectáculos. Mientras Irina está lista para comenzar a trabajar, Gabriel disfruta de un descanso antes de comenzar las grabaciones de Vencer la culpa, la nueva producción de Rosy Ocampo.

Gabriel, un hombre profesional

En enero pasado, después de varios meses enfocado a las grabaciones de Mi camino es amarte, cuando concluyó las grabaciones, no pudo evitar las lágrimas al destacar que, aunque le encanta su profesión, ser protagónico de una historia como esta requiere un gran esfuerzo, como disfrutar tiempo con su familia: “Yo también le agradezco a mis hijas, porque el sacrificio que uno hace de dejar de verlos. Siempre me dicen: ‘Ya no trabajes tanto, papá es que nunca te vemos’ y bueno ellas son mi motivación”, comentó el actor al programa Hoy entre visiblemente conmovido por concluir este proyecto con el que una vez más conquistó al público.