Con una íntima fiesta familiar en Italia, Bárbara Coppel celebra su cumpleaños

Desde la semana pasada, Bárbara Coppel, su esposo, Alejandro Hank Amaya, y sus tres hijos, Amaïa, Bastien y Killian se encuentran disfrutando de unas vacaciones en Cerdeña, Italia, destino en el que este fin de semana la socialité celebró su cumpleaños. Como lo hizo el año pasado en París, esta vez, también eligió un plan muy familiar para disfrutar de esta especial fecha. A través de su cuenta de Instagram, Bárbara compartió un vistazo de la íntima fiesta que le prepararon en la casa de descanso donde se están hospedando en este hermoso destino italiano. Para la socialité, la compañía de sus seres queridos fue, sin duda, su mejor obsequio.

Como parte de su festejo, Bárbara realizó una publicación en Instagram donde compartió las imágenes más especiales de este cumpleaños: “Muchas gracias por tanto. ¡9 lustros bien vividos!”, escribió como descripción del álbum de imágenes en las que aparece junto a sus hijos y su esposo, mientras le cantan Las Mañanitas. En las fotos aparece la familia rodeando a Bárbara mientras ella sopla la velita de su pastel, en otra instantánea la vemos fundida en un romántico beso con su esposo, Alejandro quien ha sido su gran cómplice desde el día en que se convirtieron en marido y mujer: “Por estos rumbos ya cumpliendo XLV orgullosamente bien vividos y lo que falta. Muchas gracias”, escribió en otra publicación, también referente a sus 45 años.

A la distancia, Bárbara Coppel recibió la felicitación de su papá, el empresario Ernesto Coppel quien le escribió: “Barb mil felicidades por tu cumpleaños. Besitos cariñosos”. Después de la íntima celebración, Bárbara y su familia continúan disfrutando de Cerdeña un destino que los ha llenado de tranquilidad y que les ha dejado un gran sabor de boca a los niños: “Porto Cervo con los chicos. Amaïa se quedó descansando, van cayendo como dominó, pero ya está mejor”, escribió hace unas horas durante el paseo que disfrutó con su esposo y sus hijos varones, mientras su hija Amaïa, la mayor, se quedó en casa descansando.

Para Bárbara pasar tiempo con su familia siempre será el mejor plan, pues está disfrutando de la mejor etapa de su vida. Durante la pandemia, la socialité participó en el podcast La burra arisca donde habló de lo plena que es junto a su esposo Alejandro y sus hijos: “Yo juré que yo no iba a ser feliz, quién me iba a ser más feliz de lo que yo ya era, era muy feliz y plena. Pero la encontré al triple, porque estoy con una persona que me entiende, somos contemporáneos, eso me encanta, porque al final del día eso ayuda, nos gusta lo mismo a pesar de que somos súper diferentes”, contó la socialité sobre el torero quien en agosto pasado también celebró su cumpleaños número 45.

Alejandro, su mejor compañero

Durante aquella conversación, Bábara recordó cómo fue el reencuentro con Alejandro Hank Amaya a quien conocía de la preparatoria, pero con quien Cupido la flechó hace más de 8 años cuando sus caminos se cruzaron en París, ciudad donde comenzó su historia: “Tiene los mejores planes siempre. Me encantó esa seguridad de él”, recordó de aquel momento en el que supo que Alejandro era el hombre de su vida. Cuando se convirtieron en papás, el romance no terminó ahí pues el torero es quien se encarga de mantener la diversión entre ellos como en su época de novios: “De repente te conviertes en un educador y te dan las 8 de la noche y estamos muertos, pero me dice: ‘Qué onda, ¿nos vamos a comer algo?’ y yo le digo: ‘¡Sí, lo que quiero es salir de la casa!’, contó la socialité sobre su matrimonio.