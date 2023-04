Alejandro Camacho revela cómo se encuentra su hijo Maximiliano tras la muerte de Rebecca Jones

La muerte de Rebecca Jones ha sido un acontecimiento que su familia poco a poco ha comenzado a procesar, pues sin duda, el vacío que ha dejado la querida actriz en sus vidas será muy difícil de reemplazar. Algo de lo que su exesposo y padre de su único hijo, Alejandro Camacho, ha hablado en una reciente entrevista, en la que además de revelar cómo es que ha hecho frente a este momento de profundo luto, también se ha referido a su hijo Maximiliano, y a la forma en la que está sobrellevando la ausencia de su madre, con quien mantenía una relación muy cercana y llena de amor.

Con total sinceridad, Alejandro respondió a los cuestionamientos de la prensa respecto a su hijo, dejando en claro que, tras la muerte de Rebecca, él joven ha retomado su vida y su profesión, dejando en claro que se encuentra tranquilo y en paz, mientras procesa el duelo que vive por la partida de su madre. “Mi hijo está a toda mad**. Está en Quintana Roo tocando, dando unos conciertos, regresa el fin de semana", reveló el intérprete a los micrófonos del programa Hoy. De hecho, Camacho detalló que, hasta antes de la pandemia, Maximiliano estaba trabajando como músico en el extranjero, por lo que solo es cuestión de que se normalicen las cosas al 100 para que pueda retomar por completo sus actividades profesionales. "Esperemos que ya se libere todo esto de pandemia porque él estaba viviendo en Europa y tocando allá, pero con la pandemia se acabó todo”, agregó.

Por otro lado, el intérprete se refirió a su propio duelo, revelando que, además del dolor que siente por el fallecimiento de Rebecca, la partida de don Ignacio López Tarso también lo ha afectado emocionalmente, pues reconoció que el actor fue un gran amigo y compañero de trabajo. "Claro que para mí lo que más me duele pues es Rebecca, pero también me duele mucho lo de Nacho, éramos muy amigos, tuve oportunidad de trabajar con él varias veces y, pues sí, ha sido un mes difícil de pérdidas", mencionó.

El inquebrantable amor que Alejandro tenía por Rebecca

Más allá de su rompimiento, Alejandro Camacho tuvo a Rebecca en un lugar muy especial de su corazón, tanto así que lo expresó meses antes de la partida de la actriz, esto durante una entrevista concedida al periodista Álvaro Cueva, quien sin más preámbulo le preguntó: “Alejandro, con todo respeto, ¿qué te da más miedo? Morirte o que se muera Rebecca”. Visiblemente tranquilo, respondió: “Que se muera ella (me da miedo)”.

Tras su reacción, el comunicador dijo: “¿Ves cómo la sigues amando?”. Camacho, seguro de sus palabras, respondió: “Sí, claro (la sigo amando). Te digo que no es que termine, cambia. Por supuesto que me afectaría muchísimo, como a mi hijo le afectaría. Pero bueno, así es la vida, no vamos a estar toda la vida. Como le digo a mi hijo: ‘Ni tu mamá ni yo vamos a estar toda la vida’. A lo mejor Becky se va antes, a lo mejor yo me voy antes, no sabemos…”.