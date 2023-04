Memo del Bosque habla de su momento más frágil: 'No está en tu plan de vida que te den una noticia así'

La vida de Memo del Bosque dio un dramático giro de 180 grados el día en el que fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, en 2017. Una noticia que el productor enfrentó con total entereza, siempre confiado en que lograría vencer a su enfermedad, tomado de la mano de su esposa, Vica Andrade, y sus hijos, quienes fueron su fortaleza y su más grande motivación, incluso en el momento más oscuro. Es por eso que ahora, a la distancia, Memo no tiene más que palabras de agradecimiento para su familia, pues según ha revelado, tan solo ver sus caras en el momento en el que su fe ya no era suficiente, lograba sacar fuerzas y mantenerse de pie ante la adversidad.

Así lo compartió del Bosque en una sincera entrevista que sostuvo con el programa El Minuto que Cambió Mi Destino, en el que a corazón abierto se refirió al momento más difícil de su vida, un instante en el que su familia se convirtió en su principal fuente de fortaleza, y por quienes decidió no dejarse vencer por su enfermedad, a pesar de que el panorama no pintaba para bien. “Cuando llega esta parte (de su diagnóstico), yo siempre lo he dicho, no está en tu plan de vida que te den una noticia así, y de repente entras en locura y ‘¿qué voy a hacer’ y ‘¿qué pasa?’, y al final dices: ‘a ver, ahí está el toro… ¿qué es lo que tengo que hacer? Y me le voy a acercar para entrarle rápido’”, confesó el productor.

Por fortuna, Memo no tuvo que enfrentar solo su diagnóstico y el agotador y doloroso proceso que llevó para poder superar su enfermedad, pues siempre a su lado y de su mano estuvieron Vica y sus hijos, quienes renovaban su fe y su fortaleza con tan solo mirarlos a la cara. “Tenerlos a ellos todo ese tiempo, ha sido maravilloso, tu fe en Dios, que te agarras a Dios y le pides (que te ayude)”, compartió del Bosque. “Pero yo me acuerdo que en los peores momentos hospitalizado, era la cara de mis hijos, de Vica, de mi familia y yo diciéndome: ‘aguanta, aguanta… Y Diosito, no me quiero ir todavía, (mis hijos) están muy chiquitos, dame chance de verlos más tiempo, préstame más vida’ (lo que me fortalecía)”, expresó.

En ese mismo sentido, Memo se refirió al apoyo que recibió de la gente, que sin conocerlo, se mantuvo en oración por su salud, reconociendo que sus plegarias sin duda sirvieron para fortalecerlo. “Y creo que también de muchísima gente que supo del caso, y cuando hay oración, de dos o más, se dice que Dios te escucha, entonces todo eso, toda esa fortaleza, creo que fue maravillosa”, agregó el productor. “Ahí salió una frase, ‘mientras la campana no suene la batalla no termina’ y sigues peleando”, señaló.

¿Le teme a la muerte?

En una reciente entrevista con TVNotas, Memo del Bosque habló de forma muy abierta sobre el tema de la muerte, algo a lo que dijo no temerle, pues durante su enfermedad se enfrentó cara a cara en más de una ocasión, por lo que ahora lo único que pide es un poco más de tiempo para disfrutar al lado de Vica Andrade, su esposa, y sus hijos. “No, ya la viví tan cerca, que me di cuenta que el día que te mueras, cerrarás los ojos, ya te fuiste y punto”, comentó Memo de forma tajante. De hecho, el productor recordó que durante todo su proceso hubo veces en las que sus doctores perdían toda esperanza frente a su caso. “Ahí me estaba muriendo esos días, me sentía muy mal, vi a mi mamá que venía, vi a la familia y de pronto entendía que venían a despedirse, porque a Vica ya le habían dicho que no pasaba la noche cuando estaba en cuidados intensivos, entonces por ese lado, no. Le tengo miedo a no ver a mis hijos, ya no verlos realizados, ya no verlos crecer, y eso es lo que pedía en ese momento a Dios”.