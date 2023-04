Como pocas veces, Lucero se deja ver de lo más enamorada de su novio Michel Kuri

La plenitud con la que Lucero vive este momento de su vida se hace evidente en su sonrisa. Además del éxito que ha tenido a nivel profesional gracias a proyectos como la gira Hasta que se nos hizo, la cual realiza de la mano de su exmarido y padre de sus dos hijos, Mijares, la intérprete no podría estar más enamorada de Michel Kuri, el hombre con el que se ha permitido una segunda oportunidad en el amor y con el que lleva varios años de noviazgo. Algo que ha quedado en claro recientemente en sus redes sociales, en donde la también actriz suele compartir con sus fans algunos de los instantes más especiales de su vida y carrera, y en otras pocas ocasiones, detalles de su vida amorosa. Es por eso que no ha pasado desapercibido el romántico mensaje que le ha dedicado a su ‘eterno enamorado’ -como ella mismo suele llamarlo-, en el que ha expresado todo el amor que tiene por él.

A través de sus historias de Instagram, Lucero compartió una fotografía en la que se le puede ver posando al lado de Michel, luciendo los dos muy sonrientes, mientras de fondo se puede ver un hermoso atardecer. Sobre la postal, la intérprete escribió unas lindas palabras en las que se refirió al amor que siente por el empresario, dejándose ver en su momento más romántico, algo que pocas veces sucede en las redes sociales de la cantante. “El amor es ese hilo de oro que nos une a ti, a mí y a la eternidad”, expresó Lucero de lo más enamorada.

Cabe destacar, que aunque Lucero suele ser muy discreta respecto a lo que comparte sobre su vida sentimental, poco a poco se ha ido abriendo hacia su público, por lo que ahora se conocen, por boca de la intérprete, más detalles de su relación. Tal y como sucedió en una reciente entrevista en la que reveló cómo es su noviazgo con Kuri. “Mi eterno enamorado siempre ha sido un gran apoyo. Ahora que estoy grabando una serie (El Gallo de Oro), es vital su apoyo, porque me siento contenta, en paz”, compartió la artista en una charla que sostuvo con TVNotas.

En esa misma entrevista, la artista de 53 años no dudó en describir su relación, destacando algunas de las virtudes de su novio que la hacen estar completamente enamorada de él. “Ser amada por él es muy bonito, me mantiene con mucha ilusión y alegría. Siempre comprometidos con nuestro amor y con lo que hemos construido, nuestra relación es tan linda, sana y sencilla, sin problemas, ni ataduras, ni obligaciones. Nuestro amor es porque nos amamos y día a día crece, y vamos de la mano en nuestro camino juntos”, agregó.

¿Se volvería a casar?

En más de una ocasión, Lucero se ha referido a lo plena que se siente con su relación con Michel Kuri, por lo que le gustaría mantener su relación tal y como está hasta ahora, dejando en claro que su compromiso con el empresario va más allá de un trámite o un anillo. “Él es un hombre muy inteligente y me apoya mucho en todo lo que hago. Lo único que él hace es hacerme feliz y quererme. Nos amamos sin compromiso, no tenemos hijos en común y no estamos casados, pero estamos juntos porque queremos; lo que nos hace permanecer juntos es el amor y el cariño que nos tenemos y ahora estamos más unidos que nunca”, comentaba en agosto de 2021 en entrevista para TVNotas. “Yo estoy feliz con mis hijos, mi novio, mi exesposo y mi familia, todo está muy tranquilo y vale la pena disfrutarlo”, agregó. “Cero celos, trauma, discusión, pelea o enojo, y no me gusta aclarar las mentiras, pero qué bueno que me lo preguntas en este momento para decir que estamos felices como siempre. Ya llevamos muchos años muy contentos”, aseguró.