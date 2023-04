Eugenio Derbez se confiesa sobre la paternidad: 'Lo único que quería era divertirlos y los arriesgaba mucho'

Eugenio Derbez, sus hijos y su esposa, Alessandra Rosaldo, volvieron a empacar sus maletas para disfrutar de unas vacaciones familiares en Jamaica, donde grabaron la tercera temporada de su reality De viaje con los Derbez. Con motivo de su estreno, el protagonista de No se aceptan devoluciones asistió al foro de Ventaneando en el que habló con total franqueza de lo terapéutico y catártico que ha sido para él y los suyos realizar esta serie, ya que, según contó el actor, les ha permitido fortalecer los lazos que los unen y limar asperezas. Ha sido bajo este panorama que el también productor ha reflexionado sobre lo joven que era cuando se convirtió en padre por primera vez enfatizando en que ha alcanzado una etapa de mayor madurez en la que ha podido corregir los desaciertos del pasado.

“Yo fui padre muy joven y luego mi único interés era divertir a mis hijos, entonces yo más que ser un padre fui el otro escuincle jugando con ellos. De por sí soy bastante infantil, en general, a los 23 era yo un escuincle irresponsable, que lo único que quería era divertirlos y los arriesgaba mucho, los comparaba, o sea, todos los errores que puede tener un papá, cosas que ahora entiendo que no debo de hacer, las hacía”, comentó Eugenio señalando que la integrante de Sentidos Opuestos ha sido un gran apoyo en su crecimiento personal y en su faceta como padre, “Alessandra me trae ahorita cortito porque estudia cosas, me manda links y me dice: ‘para que no vuelvas a cometer los mismos errores’”.

El actor indicó que está disfrutando al máximo de su paternidad con su hija más pequeña, Aitana, fruto de su relación con Alessandra. “Soy su héroe todavía, hasta ahorita. La estoy disfrutando como no tienes una idea”, mencionó, “Todos los errores que cometí con mis hijos grandes, los estoy tratando de limpiar aquí con la nena”.

Eugenio comentó que, a diferencia de sus hijos mayores, Aitana ha mostrado poco interés en seguir sus pasos en el medio artístico y reveló que llegaron a un acuerdo con la producción del reality sobre ésta situación: “Tenemos una cláusula para la serie. Ella no participa a menos que quiera y en el momento en que ella quiera, aunque sea a la mitad de lo que sea se sale, y siempre le preguntamos todas las mañanas: ‘Vamos hacer esto, ¿quieres ir?’”.

El actor dejó en claro lo importante que es para él y Alessandra respetar las decisiones de su hija, de 8 años: “Es muy tímida y no le gusta, de hecho cada vez que salimos a la calle y piden una foto, ella inmediatamente dice: ‘No quiero’ (...) Yo de cerca he visto a padres que explotan a sus hijos o que los obligan y no queremos (ser así)”. Sin embargo, Eugenio no descartó que en el futuro Aitana decida incursionar en la industria musical: “Todo el día canta y baila (...) José Eduardo y Aislinn decían que no querían dedicarse al medio artístico y mira, yo creo que Aitana va por ahí”.

El actor habló de cómo ha evolucionado de manera positiva su relación con sus hijos mayores, Aislinn, Vadhir y José Eduardo, a partir de la serie pese a las “fricciones” que suele haber. “Nos ha ayudado a limpiar muchas cosas que había por ahí guardadas, y de verdad por eso lo hacemos, hay mucha gente que nos dice: ‘¿Por qué hacen esta serie?’. Uno, porque nos ha unido mucho como familia, así como la temporada uno nos separó, a partir de la temporada dos nos ha unido mucho y nos ha servido como terapia. Es un pretexto para juntarnos aunque sea una vez al año un mes completo y viajar con ellos”, aseguró antes de agregar con su característico sentido del humor, “y que te paguen la vacación”.