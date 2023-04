´Voy a estar con ella siempre y la voy a apoyar en lo que necesite’, la viuda de Julián Figueroa sobre Maribel Guardia La joven cantante dio a conocer que no planea dejar la casa de su suegra, tras la partida de su esposo

A una semana del sensible fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, su viuda, Imelda Garza Tuñón abrió su corazón en una entrevista que le concedió al programa Todo para la mujer en la que habló de cómo fueron las horas previas a la repentina muerte de su esposo y de cómo ella y Maribel han cerrado filas para apoyarse mutuamente en el duelo. En esta charla, la joven cantante dio a conocer que no tiene planeado abandonar la casa de su suegra, pues quiere mantener la dinámica familiar tal como era antes de la partida del músico. Imelda resaltó la gran relación que sostiene con la actriz desde que comenzó su relación con Julián, hace más de una década.

En medio del dolor que embarga a la familia de Maribel Guardia por el sensible fallecimiento de su hijo Julián, su viuda, habló del gran amor que le tiene a la actriz: “Siempre ha sido una muy buena suegra. La verdad es que la considero una segunda madre. Nos hemos apoyado mutuamente en esto y tenemos una relación muy bonita, gracias a Dios. Espero que nunca cambie esto y sé que nunca va a cambiar. Ella apoya incondicionalmente a mi hijo y eso me hace muy feliz. Yo también estoy para ella. De hecho, me voy a quedar aquí, la voy a apoyar en todo lo que pueda. Lo que menos necesita ahorita es estar sola”, puntualizó Imelda quien compartió que continuará viviendo con Maribel.

Debido a que Imelda es originaria de Veracruz, tras la partida de Julián se comenzó a especular con la posibilidad de que la viuda del cantante dejaría la capital mexicana para regresar a casa con su familia; sin embargo, la propia joven desmintió dicha información: “Toda mi vida está aquí. Mi trabajo está aquí; soy cantante, aquí. No planeo dejar la ciudad y, sobre todo, no planeo dejarla sola en estos momentos tan difíciles que está pasando. Voy a estar con ella siempre y la voy a apoyar en lo que necesite”, comentó sobre sus planes de mantenerse cerca de Maribel con el objetivo de que vea crecer a su nieto quien, en mayo próximo, cumplirá 6 años de edad.

Imelda también habló del gesto que tuvo la familia Figueroa al dejar atrás las diferencias y reunirse para darle el último adiós a Julián quien, en vida, se encargó de arreglar los malentendidos con su familia paterna: “Fue una persona que estaba en contra de los conflictos familiares. Tuvieron sus diferencias él (José Manuel Figueroa) y otros familiares. Al final él fue el que los resolvió, le habló a toda la familia, los volvió a unir y en estos días toda la familia vino a visitarlo, todos vinieron a verlo, querían presentar sus respetos a la familia y a él, y es algo muy bonito, porque al final una persona que pudo unir a una familia es una persona muy buena”, explicó la joven.

El amor de Maribel Guardia a su nuera

El cariño que Imelda le tienen a Maribel es recíproco y así lo expresó la actriz durante el encuentro que sostuvo con la prensa tras el fallecimiento de su hijo: “Gracias a Dios me dejó a esta niña tan linda, mi nuera, que la adoro y un bebé precioso que tenemos que sacar adelante”, comentó la actriz sobre Imelda. En esta plática con los medios de comunicación, Maribel Guardia confesó que a pesar de que su nieto, José Julián es muy pequeño, sí compartieron con él la noticia de la partida de su papá: “Ime le dijo que su papá había muerto, que era un ángel, pero todavía no lo entiende”, explicó la actriz quien compartió que se encargará de crían en conjunto con su nuera al niño, quien en este momento es la prioridad de ambas.