A unos días de la pelea del 'Canelo', Fernanda Gómez y su hija se relajan en Hawái

Mientras Saúl 'Canelo' Álvarez sigue preparándose para su próxima pelea, la cual se llevará a cabo el próximo 6 de mayo en contra del británico John Ryder, la cual se llevará a cabo en su natal Jalisco, su esposa, Fernanda Gómez, y su pequeña hija, María Fernanda, se han tomado unos días para relajarse antes del gran día del 'Canelo'. El destino elegido para este fin ha sido Hawái, desde donde se han dejado ver disfrutando de todo lo que este increíble lugar tiene para ofrecer, desde sus paradisíacas playas, hasta sus bellezas naturales, disfrutando de un tiempo a solas como madre e hija, y aprovechando al máximo de estos días antes de volver para apoyar al 'Canelo', quien actualmente se encuentra en concentración.

A través de su perfil de Instagram, Fernanda ha ido dando algunos vistazos de su travesía por este increíble lugar, desde donde la hemos podido ver presumiendo su atlética figura en looks de playa de lo más estilosos y unos cuantos más tradicionales, pues se ha valido de pareos florales y tops tejidos para lucir espectacular en todo momento. Lo mismo ha sucedido con la pequeña Fer, a quien ha sido la más feliz durante este viaje, pues la hemos podido ver posando en algunos de los hermosos paisajes con vestiditos de inspiración hawaiana y hasta con algunos collares de flores.

Durante su estancia, madre e hija han recorrido algunos de los lugares más emblemáticos de Hawái, entre los que han destacados las distintas cascadas que se pueden encontrar entre las montañas de este destino, además de vivir de cerca la cultura de este archipiélago y convivir con algunas personas originarias de este lugar, algo de lo que Fernanda ha dado muestra a través de los diferentes álbums fotográficos que ha compartido con todos sus fans.

Sin duda alguna, Fernada y la pequeña Marifer son la adoración del ‘Canelo’ Álvarez, quien en más de una ocasión se ha descrito como un hombre de familia, y es que sus dos mujeres, además de sus otros dos hijos, Emily y Saúl Adiel, son el motor que mueve su vida. “Tengo a mi familia, gracias a Dios, que es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Hoy me preguntaban: ‘¿Cuál es tu logro más grande en la vida?’. Les dije: ‘Tener a mi familia’. Al final de cuentas, uno no entiende y uno no sabe lo que es la familia hasta que realmente te pones a ver y a analizar todo por fuera todo lo que ves y todo lo que vives. Tener la esposa que tengo, los hijos que tengo pues es el logro más importante que he tenido en mi vida, esa es la verdad…”, confesó en una sincera charla que sostuvo con Javier ‘Chicharito’ Hernández.

¿María Fernanda seguirá los pasos de su papá?

Aunque Fer aún es muy pequeña, todo parece indicar que tiene muy claro lo que quiere para su futuro, claramente inspirada por su famoso papá. Y es que, sin duda, la menor ha crecido en medio de un ambiente deportivo, en donde la disciplina es fundamental. Es por eso que, al cuestionarla sobre lo que le gustaría ser de grande, la pequeñita ha dejado en claro que le gustaría seguir los pasos de su papá, pero no en el box, sino en el golf. “El otro día me dijo: ‘es que yo ya quiero crecer y tener hijos’, y le dije: ‘No, señorita, está muy mal, usted primero tiene otras cosas que hacer, estudiar, si va a hacer algo con el deporte, algo con su vida, para que no dependa de nadie’”, comentó el ‘Canelo’ en la charla que sostuvo con el ‘Chicharito’, invitando en ese momento a Fer a unirse a la conversación, para que ella misma hablara respecto al camino profesional que le gustaría seguir en un futuro, sorprendiendo a todos con su respuesta: “Quiero ser la mejor golfista de la historia”, dejando en claro que, en efecto, podría seguirle los pasos a su famoso papá, aunque no en el ring, sino en los campos de golf.