La aventura familiar de Adrián Uribe continúa ahora en París

La aventura continúa para Adrián Uribe y su familia continúa. Luego de pasar unos días en España y de recorrer de la mano de su esposa, Thuany Martins, y sus dos hijos, Gael y Emily, algunas de las ciudades más bellas de Portugal, ahora se encuentran en Francia, específicamente en París, desde donde se han dejado ver de lo más felices, posando en algunos de los monumentos y lugares más emblemáticos de esta hermosa ciudad y siendo cómplices de una nueva experiencia que seguro quedará grabada en los corazones de todos los integrantes de esta familia.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tal y como Adrián lo hizo durante su paso por España y Portugal, el comediante y su esposa han hecho eco de esta nueva etapa de su travesía por Europa a través de sus redes sociales, en donde han compartido algunos vistazos de su estancia en París. Por medio de algunas historias en Instagram, el intérprete se ha dejado ver de lo más feliz en compañía de su clan, protagonizando un posando de lo más especial frente a la Torre Eiffel, uno de los lugares más reconocidos de esta ciudad. Sin embargo, han sido las fotos en las que aparece la pequeña Emily, las que han llamado la atención de sus fans, no solo por la grande que luce la pequeñita, sino por lo encantadora y sonriente que aparece en cada una de ellas, lo que deja en evidencia que la menor está disfrutando muchísimo de este viaje.

Sin duda alguna, estos días han sido muy especiales para Adrián, quien se ha permitido disfrutar al máximo de su familia, en medio de un contexto de lo más especial, pues en medio del instante tan importante que atraviesa como profesional, al encabezar grandes proyectos como lo es De Noche Pero Sin Sueño, el late night show que conduce, por mencionar alguno, el intérprete también se ha permitido disfrutar en plenitud a su familia, algo que sin duda lo tiene sumamente emocionado y agradecido.

Cabe destacar, que este viaje se ha dado tan solo unas semanas después de que Adrián fuera hospitalizado debido a una fuerte infección en el estómago, la cual lo obligó a cancelar dos shows de la gira que encabeza de la mano de Adal Ramones con la obra ChavoRucos. Por fortuna, el actor pudo reponerse de dicho problema y retomó sus actividades, por lo que a través de redes sociales no dudó en agradecer por el apoyo demostrado durante su convalecencia. “A todos los que preguntan por mi estado de salud, afortunadamente ya estoy mucho mejor. Una fuerte infección en el estómago me hizo pasar una noche en el hospital, pero ya estamos en casa y como nuevos”, expresó Uribe en un tuit. “Gracias a los que estuvieron al pendiente. ¡Y a los que no también!”, agregó el actor haciendo gala de su buen sentido del humor.

Una vida familiar de ensueño

Desde que la relación entre Adrián y Thuany comenzó todo se dio de una manera mágica, por esta razón, el presentador asegura que la familia que ha formado con la brasileña fue la gran recompensa que la vida le dio, luego de la delicada crisis de salud que vivió hace unos años: “Yo creo que las cosas pasan por algo, yo alguna vez leí una frase que decía: ‘No te preocupes por qué, sino para qué’. Si lo enfocamos de una manera positiva, yo creo que para esto, para valorar todo lo que la vida me está regalando después de eso, mi mujer, mi hija, la salud de mi hijo, la salud de mi familia, si no fuera por todo eso no tendría todo esto en mi vida de dos años para acá”, explicó el conductor durante una charla que sostuvo con ¡HOLA! TV.