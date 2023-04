Galilea Montijo tras su separación de Fernando Reina: 'Yo siempre voy a creer en el amor'

Luego de que Galilea Montijo diera a conocer el fin de su relación de pareja con Fernando Reina, con quien estuvo casada por más de 11 años y con quien tuvo a su pequeño Mateo, la presentadora del programa Hoy ha sido muy cautelosa y discreta a la hora de hablar de su situación personal, dando apenas algunas declaraciones al respecto. Sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa, Gali quiso sincerarse para hablar de cómo es que ha hecho frente a esta nueva etapa de su vida y de cómo es su relación con Fernando ahora que se han separado como pareja, una decisión que tomaron luego de que durante la pandemia enfrentaron algunas diferencias que finalmente los llevó a pensar en el divorcio. Fue en esta oportunidad que la hermosa tapatía también dejó en claro que sigue creyendo en el amor, revelando si es que estaría dispuesta a darse una nueva oportunidad con alguien más.

Con la sinceridad que suele caracterizarla, la también actriz respondió a los cuestionamientos de la prensa respecto a su vida personal, específicamente las relacionadas con su corazón, por lo que con total honestidad reveló si es que para ella el tema del amor es un capítulo cerrado o si estaría dispuesta a darse una nueva oportunidad. “Yo soy una perdida, loca enamorada y creyente del amor, yo siempre voy a creer en el amor, yo creo que sí. Yo siempre voy a creer en el amor, por supuesto”, expresó Montijo con una sonrisa en el rostro en declaraciones retomadas por el canal de Youtube de Edén Dorantes. “Me parece muy pronto decirte que me encantaría volver a casarme, no sé, en este momento ni me pasa por la mente”, agregó.

Entre otros temas, Galilea también se encargó de dejar en claro que, más allá de pensar en darse una nueva oportunidad en el amor, su prioridad siempre será su hijo Mateo, quien tiene 11 años. Un tema en el que la presentadora parece estar tranquila, pues a largo de estos años, logró formar un gran equipo con Fernando, quien sin duda ha sido un gran padre para el pequeño y para sus hijos mayores, a quienes tuvo durante su relación con Paola Carus, quien también es muy cercana a la presentadora. “Soy otra generación, vengo de una mamá soltera donde lo que yo siempre quise y pedí fue un gran papá para mi hijo y eso es lo que es, o sea, Fer es el mejor papá del mundo, el mejor exmarido porque eso lo tengo como prueba con su exmujer que ahora la considero como una de mis mejores amigas y un gran apoyo en estos momentos para mí”, agregó la intérprete.

Lo que ha dicho sobre su separación

Para Galilea Montijo este es un periodo de transición, recientemente hizo oficial su separación de Fernando Reina, un episodio que se dio de común acuerdo y con toda cordialidad, así lo reveló la conductora al abordar el tema en el programa Hoy y en el comunicado que publicó el día en que dio la noticia. “Queridas amigas y amigos. Desde el respeto y cariño que siempre han caracterizado a nuestra relación, queremos compartirles que, después de once años de matrimonio, hace unas semanas decidimos separarnos y ya hemos concretado acciones civiles”, expresaba Gali en aquel comunicado compartido el pasado 10 de marzo en sus redes sociales.

Recientemente, también ha conversado sobre cómo se encuentra en estos instantes, en los que ha reflexionado a profundidad. “Es difícil, una separación es un duelo y son momentos difíciles, no te voy a decir que es lo mejor que me ha pasado, pues no. Yo no soy nadie para dar recomendaciones, pero sí te puedo decir que lo mejor es pensar siempre en nuestros hijos…”, dijo durante una entrevista concedida al programa televisivo ¡Siéntese quien pueda!, de la cadena Telemundo.