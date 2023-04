Kendall Jenner disfruta en primera fila del concierto de Bad Bunny en Coachella

En las últimas semanas, mucho se ha especulado respecto a la vida amorosa de Kendall Jenner y Bad Bunny, quienes han sido ligado sentimentalmente, luego de haber sido vistos pasando tiempo juntos y en actitudes que rayan en lo romántico y que evidencian que su relación va más allá de una simple amistad. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha emitido alguna declaración que desmienta o confirme su noviazgo, aunque las salidas juntos siguen siendo constantes, lo que solo ha hecho que los rumores crezcan. De hecho, este fin de semana la modelo ha sido vista disfrutando del festival de música de Coachella, en Indio, California, específicamente durante la presentación que el ‘Conejo Malo’ ofreció el pasado 14 de abril, lo que ha sin duda ha vuelto a encender las alarmas entre sus respectivos fans.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Ha sido a través de videos que se han viralizado en redes sociales, que hemos podido ver a Kendall disfrutando del concierto del puertorriqueño, quien se convirtió en el primer latino en encabezar el cartel de este importante festival. En los clips, se puede observar a la hija de Kris Jenner bailando de lo más animada al ritmo de los éxitos de Bad Bunny en compañía de varios amigos, pasando desapercibida entre los asistentes, pero siempre cercana al escenario y rodeada de un discreto dispositivo de seguridad.

Cabe destacar, que tras su llegada a Indio, California, Ban Bunny retiró el contenido de su perfil de Instagram, solo dejó un video en el que se le puede ver manejando un auto en medio del desierto, en el que se puede ver que va acompañado de una misteriosa persona, a la que apenas se le alcanzan a ver los pies en el lugar del copiloto.

Las palabras de Bad Bunny que han resonado en sus fans

Cabe destacar, que durante su show, Bad Bunny se dirigió a su público en todo momento en español, luego de que el cantante les preguntara si preferían que les hablara en inglés, a lo que ellos contestaron que no, por lo que el intérprete hizo caso a su público. Durante una interacción con los asistentes, el intérprete de canciones como Tití Me Preguntó y El Apagón se sinceró respecto a su vida privada, asegurando que más allá de todo lo que se ve en redes sociales o se dice en la prensa, nadie sabe lo que sucede realmente en los corazones de los artistas. “No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben cómo en realidad vivimos. En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean”, sentenció.

Y aunque en un principio estas palabras fueron interpretadas por algunos de sus fans como una forma de negar un romance con Kendall, lo cierto es que la presencia de la modelo en el show solo avivó los rumores de romance. Eso sí, el astro latino dejó en claro que, para conocerlo a profundidad, tienen que ver más allá del artista, por lo que insistió en que no todo lo que se dice sobre él siempre es cierto. “Ustedes nunca me van a conocer por Instagram, nunca me van a conocer por un video viral en TikTok, ustedes nunca me van a conocer por una entrevista, que se cambia el mensaje”, agregó.