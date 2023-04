Desde la playa, Cynthia Rodríguez presume su pancita de embarazo

La ilusión de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera crece conforme pasan los días y se acercan al esperando momento en el que den la bienvenida a su primer hijo, el cual han revelado será un varón al que han decidido llamar León. Mientras tanto, la pareja se encuentra disfrutando al máximo de su dulce espera, haciendo partícipes a sus seguidores de algunos instantes especiales de esta etapa de su vida a través de sus redes sociales. Especialmente en el caso de Cynthia, quien en sus redes ha ido registrando su embarazo, presumiendo de lo más orgullosa su creciente pancita de embarazo. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando la intérprete compartió unas fotografías de sus vacaciones en Costa Careyes, Jalisco, desde donde ha protagonizado los posados más tiernos, pues además de dejarse ver en increíbles looks de playa, no ha perdido la oportunidad de mostrar su crecido baby bump.

A través de su perfil de Instagram, la exparticipante del reality show La Academia ha compartido una serie de fotografías de sus días en Costa Careyes, lugar que ha sido la locación de sus merecidas vacaciones y desde donde ha protagonizado los posados más espectaculares, teniendo como telón de fondo los impresionantes atardeceres de este lugar, así como la fascinante arquitectura de Cuixmala, el lujoso resort de playa en el que ha pasado estos días. “Babymoon con mi amor”, expresó la intérprete al pie de un álbum de fotos en el que se le puede ver posando con toda la actitud con un bikini color negro que dejaba al descubierto su pancita de embarazo.

Por otro lado, la también presentadora se dejó ver de lo más guapa, posando en algunos de los rincones más lindos del resort, luciendo perfecta para la ocasión con un vestido de red en color mostaza, el cual combinó con un bikini oscuro, lista para disfrutar otro día de playa. Sin embargo, fue su pancita lo que terminó llamando la atención de sus fans, quienes no han dejado enviar sus buenos deseos y felicitaciones, a ella y su pareja, ante la inminente llegada del pequeño León.

Fue el pasado 28 de marzo de marzo cuando Carlos y Cynthia recurrieron a sus redes sociales para hacer el gran anuncio, un acontecimiento que de inmediato se viralizó entre quienes siguen de cerca los pasos de la famosa pareja. Ambos publicaron una fotografía en la que se puede ver la figura de un pequeño felino de estambre junto a unos zapatitos color azul, revelando así que el bebé que viene en camino será niño y que llevará por nombre León, mismo que aparece bordado sobre una manta de recién nacido.

Santa le cumplió su deseo

En diciembre del 2021, durante una dinámica realizada en el programa Venga la alegría, los conductores le escribieron una carta a Santa Claus que leyeron en vivo. Conmovida hasta las lágrimas, la actriz confesó que su deseo más grande era convertirse en mamá: “Querido Santa, este año quiero agradecerte, porque soy una persona muy afortunada y por eso quiero hacerte una petición muy especial. Tengo una familia hermosa, tú lo sabes, mis papás, mis hermanos, mis sobrinos, que los amo demasiado, creo que soy una buena tía y me esfuerzo a ser una buena hermana e hija todos los días. Creo que solo hay una cosa que me falta y me gustaría que se cumpliera el próximo año, ¿me puedes traer un bebé?, creo que estoy lista ahora sí para formar una familia”, fue la especial petición que la presentadora le hizo a Santa quien, aunque tardó un poco más, sí le concedió su deseo.