Sofía Aragón se confiesa: 'Viví una depresión muy fuerte durante muchos años'

Si algo caracteriza a Sofía Aragón es la apertura con la que suele abordar diversos temas de índole personal, no solo los relacionados con su paso por el certamen de Miss Universo, sino también algunos ligados a las circunstancias de salud que padece, como la endometriosis. Ahora, la también conductora de televisión ha revelado que en algún momento de su vida enfrentó la depresión, una situación que con el paso del tiempo la hizo reflexionar sobre lo que implica estar inmersa en esta circunstancia. Orgullosa de poder salir adelante, reveló cuál fue el principal motivo que le permitió no bajar nunca la guardia, a pesar de que las condiciones en ese entonces eran un tanto limitadas para ella, pues asegura que no tenía muchos amigos.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con el corazón en la mano, Sofía se sinceró en el podcast del influencer Rorro Echavez, hablando sin más preámbulo de este periodo de su vida que fue del todo complejo. “Cuando yo estaba en preparatoria yo viví mi etapa de depresión más fuerte, que es cuando yo de verdad sentía, y cito esta frase porque realmente lo creía, que el oxígeno que yo gastaba respirando no valía la pena que yo lo gastara si alguien lo podía usar mejor que yo… sientes que no vales ni siquiera el oxígeno gratis que uno tiene…”, confesó, asegurando que por ese entonces, al ser parte de una escuela con una matrícula aproximada de 600 alumnos, ella solo tenía un mejor amigo, con quien a la fecha mantiene una cercana relación.

Sofía recordó cómo por esos días solía aislarse de los demás estudiantes, algo que fue notorio entre sus profesores. “Siempre fui muy respetuosa, entonces los maestros tenían cierto nivel de compasión por la niña que no tenía ganas de existir, la verdad es que se me notaba. Yo me quedaba en el recreo en mi salón, a comerme mi lunch porque no quería estar con nadie y los maestros se daban cuenta…”, aseguró en otro instante de la reveladora plática.

¿Cómo logró salir adelante?

Con la disposición de dar un vuelco a su historia, Sofía recuerda que decidió tomar el timón de su vida, enfocándose en un solo objetivo, mismo que le dio el impulso para continuar dando pasos firmes y despojarse así de la depresión. “Creo que ahí entendí que una de mis más grandes misiones de vida era dedicar mi vida a ayudar a otras personas a tratar la salud mental y emocional, justo. Viví una depresión muy fuerte durante muchos años, estuve medicada, tuve que ir al psiquiatra, tuve que ir a terapias pero creo que lo más importante para salir adelante es el acompañamiento…”, agregó.

Gracias a la experiencia derivada de ese momento, hoy comparte sus reflexiones, dando un importante consejo a todos aquellos que atraviesan por una situación similar. “No te puedes aislar, porque si te aíslas te consume. Las personas piensan por ahí que la depresión es como un duelo y que estás triste por alguna situación, que viviste una situación difícil y no sabes cómo sacarla adelante, pero no, la depresión no es un duelo, la depresión es una enfermedad. No es tan sencillo, la gente dice: ‘Dale tiempo’. No, no es darle tiempo, a veces el tiempo es justo lo que abre más la herida, porque cuando tú reafirmas una idea incorrecta o dañina para tu ser por mucho tiempo, la herida se vuelve tan profunda que es difícil de sanar. La depresión no es una enfermedad de tiempo, la depresión es una enfermedad de tratarse, de cuida, de atención, de cercanía…”, explicó en otro instante de la plática.