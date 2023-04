Galilea Montijo felicita a la ex esposa de Fernando Reina: 'La adoro con todo mi corazón'

Durante los once años en que Galilea Montijo estuvo casada con Fernando Reina, de quien se separó en marzo pasado, la tapatía dejó muy clara su postura; haría prevalecer siempre las sanas relaciones entre los suyos. Esto aplicó a su convivencia con Paola Carus, la primera esposa que tuvo el funcionario, y con quien además procreó dos hijos, Alexis y Claudio. Más allá de los giros que ha dado su vida, la conductora de televisión se mantiene fiel a su pensamiento, por lo que este 14 de abril envió una sincera felicitación a Carus por el día de su cumpleaños. Recordemos que ambas forjaron una estrecha amistad que incluso presumieron en pantalla en más de una ocasión, como ocurrió en mayo de 2020, cuando ambas aparecieron en un segmento del programa Hoy con motivo del Día de las Madres.

Fue a través de sus redes sociales que Galilea dedicó una profunda felicitación a Paola, con quien ha podido consolidar una convivencia en la que la complicidad y la confianza han sido fundamentales. Así lo dejó ver la presentadora en el texto que publicó en Instagram. “Hoy es cumple de esta mujer, @paolacarus, que adoro con todo mi corazón. Que se ha convertido en alguien tan importante en mi vida, ya festejaremos, mi Jaimita”, escribió Montijo. Para hacer más emotivo este detalle, ilustró sus palabras con un álbum fotográfico en el que aparece Paola posando en distintas locaciones, una de ellas en la terraza de un restaurante en la playa y muy bien acompañada por sus dos hijos.

Como era de esperarse, los fans de Galilea se unieron a esta celebración virtual, enviando felicitaciones a Paola y buenos deseos en su día. Por supuesto, ella reaccionó a las palabras de Galilea, enteramente agradecida por este detalle. “Gracias, Jaimita, te quiero. Y así es, ya festejaremos como es debido”, respondió Carus. Así, ambas dan muestra de que más allá de los cambios en sus respectivas vidas el aprecio y el cariño se mantienen intactos, un sentimiento que la tapatía también extendió a los hijos mayores de su ex, a quienes integró a su familia y los que convivió en importantes momentos.

Galilea a un tiempo de su separación

Para Galilea Montijo este es un periodo de transición, recientemente hizo oficial su separación de Fernando Reina, un episodio que se dio de común acuerdo y con toda cordialidad, así lo reveló la conductora al abordar el tema en el programa Hoy y en el comunicado que publicó el día en que dio la noticia. Recientemente, también ha conversado sobre cómo se encuentra en estos instantes, en los que ha reflexionado a profundidad. “Es difícil, una separación es un duelo y son momentos difíciles, no te voy a decir que es lo mejor que me ha pasado, pues no. Yo no soy nadie para dar recomendaciones, pero sí te puedo decir que lo mejor es pensar siempre en nuestros hijos…”, dijo durante una entrevista concedida al programa televisivo ¡Siéntese quien pueda!, de la cadena Telemundo.

Ante el hecho de que la dinámica familiar ha tomado otro rumbo, Galilea también explicó que tanto ella como su exmarido trabajan en equipo para hacerse cargo de su hijo en común, Mateo. “Es fácil siempre tener el apoyo de papá, en este caso, ahora tenemos que ponernos de acuerdo quién se lo lleva a un viaje, quién se lo lleva a otro, es la parte más difícil, pero pues nada, a echarle ganas todos los días que no nos queda de otra”, dijo durante la charla, en la que se mostró optimista frente a su actual panorama.