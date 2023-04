'Hay que sacrificar el tiempo de estar con mis hijos para darles la vida que tú no tuviste', William Levy

Con gran entusiasmo, William Levy ha estrenado Montecristo, la nueva producción que lo trae de vuelta a la pantalla chica a lado de Esmeralda Pimentel, Roberto Enríquez y Guiomar Puerta. La serie, basada en la novela clásica de Alexandre Dumas, ha significado uno de sus mayores retos a nivel profesional para el actor, ya que además de interpretar al personaje principal también tuvo un papel fundamental detrás de cámaras como uno de los productores ejecutivos e involucrándose en la adaptación de la historia. Haciendo un recuento de los desafíos que implicó esta producción, el cubano se ha sincerado sobre los sacrificios personales que tuvo que hacer para sacar adelante el proyecto, sin duda, uno de los más significativos fue el tener que separarse de sus hijos Christopher y Kailey, a quienes dejó de ver por alrededor de medio año debido a los ajustados horarios de filmación que lo llevaron a pasar una temporada en España.

El actor, de 42 años, habló con total franqueza de la gran etapa laboral que está viviendo, en la que ha tenido la oportunidad de cumplir sus aspiraciones eligiendo aquellos proyectos que le apasionan: “Si voy a hacer un proyecto, tiene que valer la pena dejar a mis hijos; si no, no lo hago”, mencionó en una entrevista con People En Español, “Ya estoy en otra época de mi vida. He crecido, he madurado mucho y tengo mis prioridades bien claras”.

Al hablar sobre su participación en la serie, William señaló el alto precio que representó poder llevarlo a cabo en su vida personal: “Es difícil porque, por ejemplo, en esta producción estuve seis meses sin ver a mis hijos. Nada más vi a mi hija durante unos cuatro días en todo (ese) tiempo, y a mi hijo no lo pude ver en seis meses. Entonces sí, es difícil, pero es lo que quiero hacer y lo disfruto al máximo”.

Asimismo, hizo hincapié en lo que en ocasiones los padres deben renunciar para asegurar el bienestar de sus hijos: “Hay momentos que hay que sacrificar el tiempo de estar con mis hijos para darles la vida que tú no tuviste. Es así, o estás con ellos y no les das la vida que quieres darles, o les das la vida que quieres darles (y) sacrificas un tiempo con ellos. Es parte de esta vida”.

Una vez abierta la ventana hacia el tema de la paternidad, el actor indicó que sus hijos, fruto de su relación con Elizabeth Gutiérrez, son conscientes de lo que implica ser parte del medio artístico: “Me siento muy bien, grabar estos seis meses en España fue difícil. La parte difícil fue no ver a mis bebés, pero ya están bastante grandes. Ya entienden la carrera de papá”. Y entre risas agregó: “¡Ya me dicen no me molestes!”.

El guapo intérprete expresó lo afortunado que fue grabar en España, lugar en el que contaron con un impecable set: “Todas las escenas fueron puras locaciones, incluso todas las escenas en interiores fueron locaciones, no eran (filmadas dentro de) estudios”. Orgulloso del resultado final, William comentó: “Fue una producción de mucho dinero, de mucho sacrificio, de mucho amor”.

El actor explicó que para la última parte de la serie se trasladaron a las Islas Canarias, donde no pudo contener la emoción al ver la locación en la que trabajaría junto a su equipo: “Recuerdo que cuando llegué, el director Alberto Ruiz-Rojo me dice: ‘¡William, échate para acá, que tienes que ver este set!’. Y cuando lo vi, cómo quedó, me emocioné muchísimo porque me transportó a Cuba. Las lágrimas se me salieron en el set porque no pude evitarlo”.