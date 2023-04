Adal Ramones revela el sexo y el nombre de su nuevo bebé con Karla de la Mora

Este es un momento pleno para Adal Ramones y su esposa, Karla de la Mora, felices por la dulce espera de su segundo bebé en común. Luego de que meses atrás compartieran la noticia del embarazo, ahora el conductor de televisión tomó la decisión de revelar el sexo del bebé que viene en camino y el nombre que han elegido para el nuevo integrante de la familia, el cual podría nacer a finales de mayo, según confesó. Con total ilusión, los esposos se preparan así para vivir este gran capítulo de su historia de amor, uno de sus mayores anhelos luego de que tres años atrás dieran la bienvenida a su primer hijo en común, Cristobal, quien ha sido la alegría del hogar familiar y, por supuesto, el orgullo de sus hermanos mayores, Paola y Diego, a los que el también actor procreó en el pasado junto a Gaby Valencia.

Adal conversó en el espacio radiofónico de Mariano Osorio, a quien le compartió los pormenores de la próxima llegada de su bebé. Fue en ese instante en el que decidió abrirse de capa y sincerarse. “Te voy a dar la primicia, nadie sabe qué va a ser. Te la voy a decir a ti qué va a ser, niño…”, dijo, para luego destapar el nombre que él y su esposa han elegido: “Cayetano”, afirmó. Ante el próximo nacimiento de su segundo hijo en común con Karla, el también productor televisivo comentó a su entrevistador que se sintió en confianza para compartirle a él esta primicia. “Estoy emocionado porque me quise guardar la noticia y yo dije: ‘¿Cuándo voy a decir? No sé’, y ahorita que estoy aquí contigo, digo: ‘Con mi amigo, Mariano, claro…”.

En otro momento de la conversación, Adal hizo énfasis en la emoción que le provoca saber que en unas semanas podrá hacer realidad el sueño de conocer a su hijo, tomando el asunto con sentido del humor. “Cayetano Ramones de la Mora, el día que él tenga 70 y tantos 80, (será) don Cayetano Ramones de la Mora…”, dijo durante el enlace. Recordemos que fue a mediados de diciembre de 2022 cuando Ramones dio la buena nueva del embarazo en una entrevista televisiva con el matutino Venga la Alegría, luego de que por esas fechas surgieran rumores en torno al tema, fue así como puso fin a la incertidumbre de una vez por todas. “Sí, ya lo puedo confirmar, voy a ser papá otra vez…”, aseguró en aquel momento.

¿Cuándo nacerá su bebé?

Mientras se acerca el día de recibir al nuevo integrante de la familia, Adal Ramones y Karla de la Mora ya preparan todo para ese momento inolvidable. En su plática con Mariano Osorio, tampoco dudó en compartir la fecha aproximada en la que nacerá el bebé. “Está programado, es un parto más o menos programado porque cualquier día se puede reventar la fuente. Está programado 23 de mayo, o sea, poquito más de un mes…”, contó. Por ahora, Ramones se mantiene enfocado en su familia y en sus proyectos profesionales, ahora con su reciente vuelta a las filas de TelevisaUnivision, esta vez encabezando el reality llamado Mi Famoso y Yo.

A la par de todos los acontecimientos que tienen lugar en esta etapa de su vida, Ramones tiene claro lo que desea para su futuro. “A mí me gustaría vivir muchos años, nunca me preocupo por la muerte, de hecho no me preocupa tanto, me preocupa un poco porque si me gustaría ver a mis hijos encaminados, va a ser más difícil ver a Cayetano que va a nacer en un mes y fracción, pero quién sabe, en una de esas vivo noventa y tantos años…”, agregó.