Álex Fernández y su esposa, listos para darle un hermanito a su hija Mía: ‘Para el otro año’

Para nadie es un secreto que uno de los sueños más importantes en la vida de Álex Fernández era convertirse en papá, un deseo que se le cumplió en marzo del 2022, cuando llegó al mundo su primogénita la pequeña Mía. A un año de haber debutado como papá, junto a su esposa Alexia Hernández, el cantante confesó que ya está listo para otro bebé. Este fin de semana, durante su participación en el palenque de la Feria del Caballo, donde se presentó junto a su papá, Alejandro Fernández, el joven sostuvo un encuentro con la prensa a la que le confesó que ya están pensando en escribirle nuevamente a la cigüeña.

Después de celebrar el primer cumpleaños de su primogénita, Álex reconoce que la idea de darle un hermanito a su hija lo tiene muy entusiasmado: “Ahorita estamos muy contentos con Mía, nos trae vueltos locos. Yo sí quiero, definitivamente, agrandar la familia, yo creo que para el otro año espero poder tener ya el próximo”, comentó el cantante en entrevista para Ventaneando, donde compartió varios detalles de cómo está disfrutando a Mía: “Tener una bebé es otro trabajo de 24 horas, pero estoy más feliz que nunca, súper orgulloso de mi bebé, la amo, la adoro, es mi motivación y estoy muy feliz y como les comentaba ya queremos empezar a planear el próximo”, agregó.

Emocionado por disfrutar su juventud al lado de sus hijos, tal como lo hizo su papá con ellos, Álex ha dejado claro que la paternidad ha sido una experiencia que desde hace mucho tiempo quería vivir: “Yo siempre quise ser papá, pero te lo juro que como que entras a otra dimensión, donde ya empiezas a ver todas las cosas diferentes, te empiezas a basar en tu bebé. La verdad estoy en la mejor etapa de mi vida, más feliz que nunca, súper inspirado y emocionado”, comentó el cantante en febrero pasado al programa comandado por Pati Chapoy. Además de la paternidad, en el último año, Álex ha estado escribiendo sus primeras memorias como cantante, una situación en la que ha estado respaldado por su papá.

Agradecido por el cobijo de El Potrillo

En el tema de su carrera, Álex está atravesando por una etapa muy especial en la que su papá lo ha invitado a compartir escenarios con él, un gesto que en su momento, don Vicente Fernández también tuvo con El Potrillo: “Yo estoy súper agradecido con mi papá por el apoyo que me da, porque me da lo oportunidad de estarlo acompañando aquí a los palenques, para que la gente me pueda ir conociendo más, que me puedan ir escuchando y todo”, comentó tras su presentación en la Feria de Texcoco. El cantante se siente muy afortunado de poder contar con el apoyo de su papá quien, lo está apoyando para que más personas escuchen su trabajo.

Para Álex, repetir la historia que, en su momento, protagonizaron su abuelo y su papá es invaluable: “Estoy súper agradecido y súper contento de tener esta gran oportunidad”, añadió. En ese sentido, recientemente, Alejandro Fernández habló del talento que poseen sus herederos y de cómo, a pesar de no querer que se dedicaran a la música, todos desean seguir sus pasos: “He trabajado toda mi vida para dejarle algo a mis hijos y lo que quiero es que mis hijos estén metidos en todo lo que he generado. Este es su patrimonio (su oficina) y ahora resulta que mis cinco hijos quieren ser cantantes y la neta es que tienen un talento súper fuerte, bondadoso, porque todos cantan y tienen el paquete completo, si se saben manejar bien y hacen las cosas bien, tienen todo para hacerla. Estoy tratando de apoyarlos a todos en lo que puedo”, contó el cantante durante su participación en el podcast Creativo conducido por Roberto Martínez.