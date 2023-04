Los Capetillo Gaytán celebran por todo lo alto el cumpleaños del patriarca de la familia

Convertidos en una de las familias más queridas del espectáculo nacional, los Capetillo Gaytán mostraron su unión en redes sociales donde todos los integrantes le dedicaron una cariñosa felicitación de cumpleaños de Eduardo Capetillo, el patriarca del clan. Con especiales imágenes, sus hijos mayores, Ana Pau, Ale y Eduardo Jr le desearon un feliz día a quien describieron como “el mejor papá del mundo. Además de las lindas palabras que su esposo, Biby Gaytán y sus hijos le hicieron llegar, en casa, celebró junto a sus hijos pequeños, Daniel y Manuel, con quienes posó al lado del original pastel que le mandaron a hacer para este cumpleaños.

Desde Madrid, España, Ale Capetillo fue la primera en dedicarle unas palabras a su papá con una linda foto de su infancia: “Aquí en esta foto festejamos mi cumpleaños, pero hoy es el tuyo. Felicidades al mejor papá de la historia, gracias por darme tantas herramientas para hoy saber vivir la vida. Eres y siempre serás mi ejemplo a seguir”, escribió la joven sobre esta especial instantánea. Debido a que es la única de la familia Capetillo que no podrá celebrar junto a su papá, todo el día estuvo compartiendo lindos recuerdos junto a él, como un clip del día en que Eduardo la enseñó a ensillar un caballo: “De verdad no entienden la nostalgia que me dan los cumpleaños de mis familiares, no entienden”, comentó Ale en otra de sus historias.

Siguiendo los pasos de su hija, Biby Gaytán también le escribió un lindo mensaje a su esposo con quien, en junio próximo, celebrará su aniversario de bodas número 29: “Muchísimas felicidades amor de mi vida. Que cumplas muchísimos años más y que sigamos siendo testigos del gran ser humano que eres. Dios te bendiga siempre mi amor. ¡Felices 35!, ah no, 53, es que me hice bolas”, escribió Biby mostrando un poco de su gran sentido del humor. Para esta publicación, Biby eligió una imagen, captada durante las vacaciones que realizó hace un año la familia en Mérida, Yucatán, una de las ciudades preferidas de los Capetillo.

Por su parte, Ana Pau y Eduardo Capetillo, sus otros dos hijos mayores, también hicieron uso de sus perfiles en Instagram para felicitar al cumpleañero. Ana Pau eligió dos fotos muy especiales para festejar a su papá, se trata de una, en la que aparece junto Capetillo en la playa, mientras que la otra es una foto de su infancia en la que, también con la arena y el mar como fondo, un Eduardo de joven, posó con su hija en los brazos: “Felices 53 al mejor papá del mundo”, escribió Ana Pau como descripción de estas imágenes. Su primogénito no podía quedarse atrás y con una foto de ambos, escribió: “¡Feliz cumpleaños! Me cuesta poner en palabras lo agradecido, orgulloso y feliz que estoy de que seas mi papá, amigo y consejero. Le doy gracias a la vida de tenerte, te amo pa. ¡Felicidades!”.

El festejo en casa

Agradecido por las palabras que su familia le escribió en redes, el cumpleañero compartió cada una de las felicitaciones en sus historias, agregándole a las de sus hijas la frase: “Gracias baby”, a la de su hijo: “Gracias Rey” y a la de su esposo: “Gracias amor”. Por otra parte, él compartió en sus redes una tierna imagen posando junto a sus hijos menores, los mellizos, Manuel y Daniel que acompañó de la leyenda: “Gracias campeones”. Para este cumpleaños, Eduardo se dejó consentir por los suyos con un pastel con motivos musicales, incluso, destaca un muñequito de fondant, con un outfit muy rockero que, todo parece indicar, se trata de una representación de él.