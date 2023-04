Más sincera que nunca, Andrea Meza comparte la razón por la que no desea ser mamá

Después de ganar Miss Universo se abrió para Andrea Meza un abanico de oportunidades en el terreno laboral, tras su reinado, comenzó a hacer colaboraciones como conductora para la cadena Telemundo donde hace unos meses se incorporó como integrante del elenco del programa Hoy día donde hemos visto su evolución como presentadora. Dando lecciones de sinceridad, la chihuahuense compartió con la audiencia de este programa la razón por la que la maternidad no está dentro de sus planes. Durante una de las famosas mesas de debate que organiza la producción de esta emisión, Andrea explicó por qué ser mamá es una posibilidad que no está contemplando.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Para Andrea es muy importante mostrar congruencia entre lo que se piensa y cómo se actúa, esta es la razón por la que la maternidad no es una posibilidad para ella y así lo explicó: “A mí no me gustan los niños, yo no tengo paciencia, yo no me veo cuidando a un niño, entonces, para qué voy a tener un niño si voy a estar infeliz, porque tengo que estar haciendo algo que nunca me vi haciendo”, comentó con la misma transparencia con la que conquistó a los jueces de Miss Universo en la edición del 2020. Destacando la sinceridad de Andrea, su compañera Penélope Menchaca aplaudió el hecho de que, en estos tiempos, las mujeres tenemos la libertad de decidir sobre nuestro futuro.

Como muchas mujeres que expresan sus motivos para no convertirse en mamás, Andrea Meza reconoció que no duda que sea una gran experiencia; sin embargo, traer un hijo al mundo es una responsabilidad muy grande que se debe planear con mucha consciencia: “Imagínate que los tengas y luego digas, no me sale, no tengo el instinto que otras mujeres tienen, por eso yo digo, prefiero no tener hijos”, puntualizó la exreina de belleza. Otro factor importante que ha influido para que Andrea Meza no piense en ser mamá es el gran momento que está disfrutando en el terreno laboral: “Yo estoy en un punto en lo profesional que no quiero quitarle tiempo a mi carrera, no quiero dejar de trabajar”, añadió.

Por el momento, Andrea Meza quiere volcarse en lo laboral: “Yo me quiero enfocar 100% a esto”, dijo convencida. La presentadora aprovechó para resaltar la importancia de tener una pareja que comparta la misma visión de la vida, como lo hace ella con Ryan Antonio, su novio: “Siento que es súper importante que tu pareja está alineada contigo, porque ahí sí se pueden crear un montón de problemas, cuando uno no quiere y el otro sí”, finalizó la exreina de belleza. Fue poco antes de que ganara Miss Universo que Andrea conoció a Ryan gracias a Tik Tok, una plataforma donde él cuenta con una importante comunidad que sigue sus pasos como americano aprendiendo español.

Un reinado diferente

Siempre convencida de anteponer sus convicciones ante cualquier situación, Andrea Meza ha sido la única reina de belleza que comenzó una relación amorosa tras coronarse, en ese sentido, el año pasado concedió una entrevista a Tu casa Telemundo, en la que reveló que no hay una cláusula en el certamen que te impida tener novio: “A ellos no les importa, mientras tú estés enfocada en tu trabajo, hagas lo que tengas qué hacer y estés emocionalmente lista para todo lo que conlleva ser Miss Universo, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida privada”, explicó Meza. La conductora contó cómo que tras decidir compartir con sus fans su relación fue objeto de críticas: “Ese es el mayor problema que tenemos las mujeres actualmente, que la sociedad piensa que porque somos casadas o tenemos novio o tenemos hijos, no somos capaces de tener un puesto de liderazgo y esas mentalidades son las que no nos dejan avanzar”, dijo.