‘Pasó sus últimos momentos junto a nosotros’, la viuda de Julián Figueroa abre su corazón sobre su partida

Después de que ayer por la noche, dando lecciones de fortaleza, Maribel Guardia e Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, sostuvieron un encuentro con la prensa a las afueras de la casa de la actriz, para romper el silencio en torno del repentino fallecimiento del joven cantante, esta mañana, Ime, como le dicen de cariño, concedió una entrevista exclusiva al programa de Maxine Woodside, Todo para la mujer, en la que narró cómo fueron los últimos momentos de su esposo quien falleció la noche del pasado 9 de abril víctima de un ataque al miocardio. La joven de 26 años, reveló que fue ella quien encontró al cantante sin signos vitales, razón por la que de inmediato dio parte a los equipos de emergencia que llegaron a la residencia de Maribel Guardia para intentar reanimar al hijo de Joan Sebastian.

Por primera ocasión, Imelda Tuñón compartió detalles de cómo fueron los momentos previos a la tragedia: “Él estaba muy triste por el cumpleaños de su papá, tenía varios días sin dormir. Estamos viendo películas los tres, de Disney con el niño, y me dijo que se iba a ir a dormir un rato y se bajó al cuarto donde jugaba videojuegos y se quedó dormido. Cuando yo fui a buscarlo, lo agarré de la pierna, pero lo sentí helado, entonces prendí la luz y me di cuenta de que algo estaba mal. Le marqué a emergencias, llegaron y de ahí se desató todo. Tuvo un infarto al miocardio, lo tuvo dormido, no había señales de que hubiera pasado por algún dolor, simplemente estaba en la posición en la que él dormía”, recordó la joven de 26 años de edad.

Imelda contó que por varias horas tuvo que hacer frente a la difícil situación sola, mientras cuidaba también de su menor hijo, José Julián: “Cuando lo encontré ya no le latía el corazón y no estaba respirando, yo pegué un grito horrible, llegaron policías, llegó la ambulancia, estuve como cuatro horas sola con los paramédicos, luego llegó un padrino de Julián y me ayudó, me apoyó, me dijo que me subiera con el niño”. A pesar de lo dolorosa e inesperada partida de Julián, Imelda agradece a la vida que haya partido a su lado: “Se fue tranquilo, se fue dormido, pasó sus últimos momentos junto a nosotros, estábamos viendo películas. Él estaba muy cansado y estaba triste por lo que había pasado con su papá, falleció dormido, se quedó soñando, probablemente estaba soñando con su papá”, comentó la también cantante.

Para la viuda de Julián es un consuelo saber que la transición de su esposo ocurrió de esta manera: “Que descanse en paz, tuvo una muerte muy tranquila, yo le agradezco de verdad a Dios que haya pasado sus últimos momentos con nosotros, en familia y su hijo también se lo va a agradecer mucho”. En esta entrevista, Imelda recordó cómo fue compartir casi una década con Julián: “Lo que más me enamoró de él es que era una muy buena persona que siempre hacía lo posible por ayudar al prójimo, que era empático, una persona que era muy capaz de sentir compasión, su humor negro, porque en eso compaginábamos mucho, los dos teníamos un humor muy negro. Decidí que fuera el padre de mi hijo, porque tenía los valores que yo quería inculcarle a un hijo, tenía todas esas cosas buenas que yo en ese momento quería”.

La despedida del pequeño José Julián

A nombre del pequeño hijo del cantante, José Julián, quien en mayo próximo celebrará su cumpleaños número 6, su mamá publicó un entrañable mensaje en la cuenta de Instagram del niño donde resaltó el excelente papel de padre que desempeñó el músico: “Papito, te amo con toda mi alma. Fuiste un papá ejemplar, muy amoroso y me dedicaste todo el tiempo que te fue posible. Te voy a extrañar muchísimo papi. Te amo por siempre”, se lee en el perfil del niño donde su mamá acompañó este mensaje de varias fotos y videos de momentos entrañables entre Julián y su hijo. Durante el encuentro que sostuvo con la prensa Maribel Guardia reveló que su nuera ya le había comunicado la noticia del sensible fallecimiento de Julián a su hijo: “Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar, para que también el bebé no viera su cadáver, porque iba a ser muy traumático para él, necesitábamos vivir este dolor en familia”, puntualizó la actriz.