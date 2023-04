Karla Souza revela la fuerte razón por la que no le dice a su hija que es actriz

Ser una actriz exitosa no solo implica saberse desenvolver en el ámbito público. Para Karla Souza, también es importante proteger su entorno privado y, sobre todo, cuidar de sus hijos como cualquier mamá. Por eso, dejar a un lado todo lo que conlleva su faceta de figura pública a la hora de estar en casa es prioridad, lo que ha implicado que aún no tome la decisión de decirle a su hija Gianna, de 4 años, que se dedica a la actuación. Sincera, la intérprete habló de esta situación, ahondando en los detalles que la han llevado a tomar esta importante medida, la cual trata de cumplir aunque a veces esto sea complicado.

Karla fue la invitada al podcast de Roberto Martínez, en el que habló de varios aspectos de su vida personal, entre ellos, el de la razón por la que aún no ha decidido comunicar a su primogénita que su actividad profesional es la de ser actriz. “Todavía no sé cuál es la primera película que le quiero presentar a mi hija, por ejemplo. Ella nunca me ha visto actuar, ahorita me cachó. En mi casa no tengo nada de revistas, todo está en una caja…”, dijo. En la charla, contó que por descuido alguien dejó en casa una revista en cuya portada aparece su imagen, lo que llamó la atención de su pequeña, quien se percató de que era su mamá quien aparecía en ese posado, tanto así que de inmediato lo hizo notorio y al ser cuestionada respondió que Karla estaba en esa foto porque hace películas, recordó la intérprete.

Al ahondar en sus declaraciones, Karla explicó el por qué ha preferido que Gianna no se entere de lo que hace en su trabajo, pues desea que la niña pueda forjar una opinión propia sobre ella y lejos de cualquier influencia. “No sé cuál proyecto me gustaría que mi hija viera… Quién sabe si ya cuando esté más grande como que le dé pena que soy actriz… No es que me preocupe, la amo tanto que no quiero controlar lo que ella opine de mí y de mi carrera pero a la vez no sé cómo hacerle…”, compartió. Así mismo, confesó que a diferencia de lo que hacen otras celebridades, -que suelen protagonizar reality shows o momentos con sus hijos en redes sociales-, ella prefiere mantener a los suyos alejados de los focos.

La personalidad de Gianna

Más allá de que no haya dicho a su hija Gianna que es actriz, Karla Souza espera que, en el futuro, ella se dedique a la industria cinematográfica, aunque respetará cualquiera de sus decisiones. Precisamente, reconoce que la pequeña tiene un rasgo de su personalidad que llama su atención. “Me encantaría que mi hija, es directora innata, le dice a todo mundo qué hacer y nos pone a actuar y nos pone a hacer… Ella me encantaría que estuviera en mi industria pero yo no quiero como forzarla a estar en mi industria…”, confesó Souza, segura en otro momento de la plática.

Por ahora, Karla se mantiene enfocada en sus proyectos profesionales, feliz de que todo marche como lo ha planeado hasta ahora. Eso sí, sabe que proteger su vida privada es prioridad, una instrucción que ha dejado clara incluso al interior de su familia, pues algunos de los integrantes de la misma suelen compartir contenido en redes sociales. “Yo les pido, cada quien… no es que haya nada malo, nada más que es mi vida y no quiero (exponerme). Es tan poquito lo que ya nos queda a nosotros que esa gente es como: ‘Ay, pero qué pesada’. Y es como que me cuesta mucho con mi familia, cierta familia, que entiendan ese punto y es muy cansado de verdad…”.