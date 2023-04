Leonie Hanne, la influencer del momento, de visita en México

Con más de 4.5 millones de seguidores, Leonie Hanne se ha convertido en una de las influencers más reconocidas del mundo. Y es que la joven de origen alemán se ha ganado a pulso a cada uno de sus seguidores gracias a sus increíbles looks, los cuales crea de la mano de las firmas de moda más importantes del mundo, sirviendo de inspiración para todos sus fans. Algo que ha quedado demostrado durante el viaje que Leonie ha hecho a nuestro país, específicamente a Tulum, un paradisíaco destino que en los últimos años ha ganado popularidad entre turistas del todo el mundo, y especialmente entre influencers, quienes elijen las playas de este lugar del Caribe mexicano para pasar sus vacaciones.

A través de su perfil de Instagram, la alemana ha compartido algunos detalles de su estancia en Tulum, desde donde se ha dejado ver de lo más guapa, disfrutando de sus días de descanso en México, a donde arribó desde el pasado domingo. De hecho, deseó felices pascuas a todos sus fans desde las playas de este paradisíaco lugar, luciendo hermosa en un bikini de color crema, con detalles en forma de flor dispuestos en puntos estratégicos del diseño, dándole un toque ultrafemenino a todo su look. “Felices Pascuas desde Tulum. Aproveché el fin de semana largo para tomar el sol, disfrutar de batidos y descansar antes de que comience una semana emocionante. También para tener un poco de color (en la piel) antes de quemarse bajo el sol de Coachella, que bien podría ser de ayuda”, expresó la socialité en una de sus publicaciones.

A lo largo de sus días en México, Leonie se dejó ver disfrutando de deliciosos almuerzos en algunos de los mejores restaurantes de la zona, siempre robando miradas con los estilosos looks que eligió para esta aventura, los cuales complementó estratégicamente con varios bolsos de Jacquemus, accesorios que se convirtieron en el detalle perfecto para sellar cada uno de sus atuendos, llevándolos al siguiente nivel, así solo llevara puesto un discreto bikini de Gucci, por poner un ejemplo, el cual complementó con un bolso verde de la firma francesa.

El amor de Leonie por los bolsos

Sin duda alguna, la alemana se ha convertido en toda una referencia para aquellos amantes de la moda, quienes han encontrado en cada uno de sus looks la inspiración necesaria a la hora de crear sus propios looks. Y es que el armario de Leonie Hanne está lleno de piezas únicas, en su mayoría en colores vibrantes, a través de las cuales ha creado su propio sello y un estilo inigualable. Sin embargo, sus atuendos no serían lo mismo sin los bolsos con los que suele complementarlos, pues son los que hacen toda la diferencia. Algo por lo que se ha caracterizado la influencer, quien no se resiste a hacer de estos accesorios los protagonistas de todo su look.

Por supuesto, en su armario existen bolsos de las marcas más prestigiadas, destacando entre ellos el Chanel 22 de Chanel, Baguette de Fendi, el Hourglass XS de Balenciaga, One Stud de Valentino, Shopper Icare de Saint Laurent, entre otros modelos con los que suele construir looks complejos, pero sumamente estilosos.