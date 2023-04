¿Es esta la razón por la que Daniel Arenas ya no habla públicamente de su relación con Daniela Álvarez? Luego de que el conductor de Hoy día se disculpara por darle un beso de telenovela a Adamari López no han vuelto a aparecer juntos

Con el inicio de este 2023, Daniel Arenas comenzó a escribir sus memorias como conductor de Hoy día, programa en el que, a pesar de haber ingresado hace poco, ha dado mucho de qué hablar por sus divertidas intervenciones. En ese sentido, hace unas horas, el colombiano participó en una mesa de debate en el que el tema a discutir eran las relaciones a distancia, una situación que él está viviendo en carne propia, ya que, al mudarse a Miami, se tuvo que despedir de su novia Daniela Álvarez con quien sostiene una relación bajo estos términos. En medio de los rumores que apuntan a una posible ruptura, el también actor reveló la que podría ser la verdadera causa de por qué, desde hace un par de meses ya no habla públicamente de su relación.

Aunque algunos medios especularon que la razón del supuesto distanciamiento de la pareja fue el comentado beso de telenovela que Daniel le dio a Adamari López, durante una emisión del matutino grabada a inicios de enero y por la cual él ofreció una disculpa pública a su novia, después de la mesa de debate, Arenas dejó entrever que la realidad sería otra y que más bien, la ausencia de comentarios relacionados con su novia, están directamente relacionados con su objetivo de proteger el noviazgo que tiene con la colombiana. Según explicó, para mantener una relación sana a distancia, lo mejor es vivirla de la manera más privada posible.

Arenas explicó que considera que la exposición que una relación tiene al ser compartida en redes sociales, es un arma de dos filos, razón por la que recomendó a todos los televidentes que se encuentran en esa misma situación que mantengan los detalles de su vida en privado y así lo explicó: “La relación es de dos, no de 10, ni de 20, ni de miles, ni de millones, mi recomendación es mantengan su relación privada y segundo, no la estén publicando, porque en el momento en el que la publican y la hacen de muchos, todo mundo tiene derecho a interferir, a meterse y opinar, entonces, mi humilde apreciación y consejo es, si la relación es verdadera, de amor verdadero manténgala de dos. Dos con Dios”, puntualizó el galán de telenovelas.

Las palabras de Daniel Arenas resonaron en sus fans quienes han notado que, a diferencia del inicio de su relación con Daniela, ya no publica fotos con ella, incluso, a finales de marzo pasado, la audiencia del matutino se quedó con las ganas de ver a la exreina de belleza hacer acto de presencia durante la sorpresa que la producción le preparó a Daniel con motivo de su cumpleaños número 44. Muchos internautas se preguntaron en redes por qué Álvarez no se sumó al enlace que, desde Colombia, realizó la familia del histrión, un momento que conmovió mucho al cumpleañero. Debido a que ni Daniel, ni Daniela han compartido detalles de su estado civil, tras compartir este consejo con los televidentes, muchos aseguraron que esta es la razón por la que ahora su relación con Álvarez ya no es tan pública como antes.

El nuevo logro de Daniela Álvarez

Ajena a las especulaciones en torno a su vida privada, como Daniel, Daniela ha dejado de postear fotos junto a él, pero continúa presente en redes compartiendo con su comunidad virtual su testimonio de vida, un gesto con el que ha inspirado a muchas personas alrededor del mundo. En ese sentido, publicó detalles de su viaje a Aspen con su familia donde, por primera ocasión tuvo la oportunidad de esquiar, un logro muy importante que quiso compartir con sus seguidores: “Algún día esquié con mis dos piernas, aquí estoy nuevamente para intentarlo sentada en un mono esquí. La bendición más grande es que estoy viva para caerme las veces que sean necesarias hasta lograrlo”, escribió junto a video dónde compartió un poco de este proceso. Más tarde, tras lograr esta hazaña, comentó: “No te rindas, levántate, otra vez, resiste. Las segundas oportunidades a veces cuestan más, son más difíciles, más luchadas, por la recompensa es infinita. Conquistando mis sueños para volverlo a hacer todo otra vez”.