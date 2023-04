Con una demostración de esquí, Camila Sodi comparte vistazos de sus divertidas vacaciones en Aspen

Luego de una larga temporada de filmación en España, Camila Sodi se tomó unas merecidas vacaciones en uno de sus lugares favoritos del planeta: Aspen, un paraíso invernal que visita con frecuencia acompañada de sus hijos, Fiona y Jerónimo, quienes también han demostrado lo mucho que disfrutan de las actividades que ofrece dicha región de Colorado. A lo largo de sus aventuras por la nieve, la protagonista de Señorita Pólvora ha tenido la oportunidad no sólo de relajarse junto a sus seres queridos más cercanos también ha podido poner a prueba su maestría en los deportes extremos, especialmente su pasión por el esquí, el cual ha practicado durante años y se ha convertido en uno de sus pasatiempos preferidos para divertirse en este popular destino, en el que ha festejado varias fechas significativas.

La actriz, de 36 años, ha dejado ver a través de sus redes sociales algunos vistazos de su increíble viaje de primavera, en el que eligió pasar unas semanas bajo el frío de las montañas disfrutando de las maravillosas puestas del sol y los amaneceres, a diferencia de otros años en los que se ha decantado por la playa y el mar. Ha sido en este invernal sitio en donde Camila celebró el día de Pascua el pasado fin de semana acudiendo a un servicio comunitario, en el que entonaron el clásico tema All You Need Is Love, de The Beatles.

La elección de Camila no ha sido al azar, ya que Aspen es uno de los centros principales para practicar snowboard y otras actividades, de las que ella es una gran aficionada, como prueba de ello, la sobrina de Thalía ha compartido un video en el que se le ve en pleno trayecto de esquí luciendo nada más y menos que una bata de seda, revelando así que en cuanto amaneció no pudo resistirse a recorrer la cordillera montañosa: “Te despiertas, te pones la bata, te pones los esquíes y te deslizas para tomar una taza de café”, escribió al pie del álbum fotográfico en el que posa teniendo de fondo el blanco paisaje del lugar.

A pesar de las bajas temperaturas que suele haber en Aspen, la actriz se atrevió a realizar uno de sus paseos luciendo un bikini blanco y un pantalón negro, que combinó con un sombrero vaquero y unas gafas de sol. Con gran simpatía, aprovechó su look fuera de lo común para posar ante la cámara realizando divertidas acrobacias. “Esquí de primavera”, señaló en la descripción de las instantáneas. Su hermana menor, Tessa Ia, reaccionó desde Japón -donde se encuentra pasando una temporada- con un breve “¡Arre!” y varios emoticones que ilustran la aventura de Camila.

De hecho, fue en este mismo destino, días atrás, que Camila celebró el cumpleaños de Tessa Ia. Aunque las hermanas no pudieron reunirse para el festejo, la actriz le dedicó unas cariñosas palabras a la distancia, que acompañó con una foto de su infancia: “Igual que en esta foto, hoy las hermanas González festejamos que nació una estrella llamada Tessa”, comentó en su publicación.

En marzo, la actriz estrenó la serie Sin Huellas, que protagoniza a lado de la española Carolina Yuste. Tras su lanzamiento en Prime Video, Camila se mostró entusiasmada del buen recibimiento que tuvo la historia y compartió un mensaje de agradecimiento a todos aquellos con los que trabajó en esta producción: “¿Ya vieron nuestra nueva serie Sin Huellas? ¿Los hicimos reír? ¡Yo sólo quiero decirle a toda la gente involucrada que son los más talentosos y que los quiero un montón! Vaya pedazo de actores y directores, les amo y @carolina_yuste no puede haber imaginado una mejor compañera de viaje, se me cae la baba contigo, te amo”.