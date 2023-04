¿Nos quieres decir algo Eiza González? La mexicana vuelve a ser rubia

La carrera de Eiza González ha alcanzado altos vuelos y todo parece indicar que la mexicana está imparable. Desde que arribó a Hollywood, la hermosa actriz no ha hecho más que ganarse el respeto del gremio artístico, abriéndose camino a través de su talento, carisma, trabajo y constancia, logrando posicionarse como una de las estrellas latinas con más presencia en las pantallas internacionales, así como en las alfombras rojas más importantes, dónde suele causar cierto impacto gracias a sus looks. Tal y como sucedió recientemente en sus redes sociales, donde se ha dejado ver con un radical cambio de imagen, levantando sospechas sobre lo que lo podría ser el próximo paso de la actriz dentro de Hollywood, pues este nuevo look sin duda va acorde al personaje que desde hace algunos meses se rumora interpretará próximamente, por lo que los fans de la artista de 33 años no podrían estar más emocionados.

A través de sus historias de Instagram, Eiza compartió un par de imágenes en las que se le podía ver con un corte de pelo estilo 'bob' a la altura de la nuca, peinado con grandes ondas y de lado, un estilo completamente alejado a su imagen más clásica de pelo largo y castaño, pues además en estás fotografías aparecía completamente rubia, muy al estilo de Marylin Monroe. Cabe destacar, que la también cantante no dijo nada más sobre las imágenes, de hecho, solo acompañó la primera de ellas con algunos signos de exclamación y la segunda con signos de interrogación, dejando a todos con la duda sobre si será esta su nueva imagen y forma parte de la caracterización para un nuevo papel.

Recordemos que, en julio del año pasado, comenzaron a sonar fuerte los rumores de que Eiza González habría sido la elegida para protagonizar la adaptación en cine de la exitosa novela de Taylor Jenkins Red, Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, la cual ya prepara Netflix. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que la mexicana sea parte del cast de esta película, por lo que algunos de sus fans creen que las fotografías recién publicadas por la actriz serían una pista de que ya se encuentra trabajando en ella y, que en efecto, ella es la protagonista, pues en el libro la describen justo con un look muy similar al que Eiza mostró en las fotos, además de que varios ilustradores han hecho su propia interpretación del personaje de ficción, el cual está inspirado en algunas divas e íconos de Hollywood como Liz Taylor, Ava Gadner y Rita Hayworth.

Cabe destacar, que hasta el momento son pocos los detalles que se conocen sobre está producción; sin embargo, Netflix ha confirmado que el guión de dicha película será escrito por Liz Tigelaar, quien es responsable de otros éxitos como Little Fires Everywhere, además de tener algunos créditos en Bates Motel y Once Upon a Time, por lo que todo pinta para que la película sea todo un éxito para la plataforma de streaming, tal y como ha sucedido con la novela publicada en 2017, la cual ya es considerada como Best Seller.

El éxito más reciente de Hollywood

Eiza González no deja de cosechar éxitos en Hollywood. La mexicana poco a poco ha logrado hacerse de un nombre dentro de la competida industria del cine y la televisión en Estados Unidos, logrando hacerse de proyectos muy importantes, que la han llevado a trabajar con grandes leyendas de la actuación. Tal es el caso de la serie futurista de Apple TV, Extrapolations, de la que Eiza forma parte del elenco principal y en la que ha tenido la oportunidad de trabajar de la mano de grandes estrellas consagradas de Hollywood, entre ellas Marion Cotillard, Tobey Maguire, Forest Whitaker y la mismísima Meryl Streep. Es así que Eiza González refrenda su estatus de super estrella y da un paso más en la consolidación de su carrera en Hollywood, convirtiéndose en una de las figuras latinas con mayor influencia a nivel internacional, llevando siempre con orgullo el nombre de México en su corazón.