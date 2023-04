'Me dio una parálisis facial no hace mucho', el Canelo habla por primera vez de esto con el Chicharito Como nunca, el boxeador reveló detalles de esta situación de salud por la que atravesó y el detonante de la misma

Convertirse en uno de los boxeadores más exitosos es para Saúl ‘El Canelo’ Álvarez un objetivo alcanzado. Con tan solo 32 años ha logrado hacerse con poco más de una decena de títulos de Campeón Mundial, lo que le ha merecido el reconocimiento en cada una de sus peleas. De la mano de su familia, su esposa Fernanda Gómez, y sus hijos, ha escrito una historia como pocas, entregado de lleno a su pasión gracias a la constancia y disciplina que lo mantienen firme ante cada uno de sus retos. De esto y más el pugilista habló durante una charla en el espacio de entrevistas de Javier ‘Chicharito’ Hernández, plática en la que reveló que, recientemente, debido a su ajetreada rutina padeció una parálisis facial.

Con la disposición de sincerarse sobre diversos temas de índole personal, El Canelo hizo énfasis en los enormes compromisos de los que hoy se hace cargo, no solo como deportista, sino también como empresario y padre de familia. Fue en un instante de esta conversación que abordó el problema de salud que lo aquejó recientemente. “Me dio parálisis facial no hace mucho. Me dio parálisis facial por el estrés que traía y tantas cosas que traía…”, explicó, recordando que su equipo de colaboradores se percató de inmediato de lo que estaba ocurriendo. “Los que trabajan conmigo se preocupan porque siempre los veo como amigos, son mis amigos. Los que están encargados de los carros (decían): ‘¿Qué le pasó? ¿Por qué está así?’. Les dije: ‘Por tanto… estrés, aquí, allá’…”, confesó en otro momento.

El Canelo también ahondó en la reacción que tuvieron las personas que trabajan con él, pues asegura que ellos daban por hecho que se encontraba libre de preocupaciones. Ante esos comentarios fue muy franco con su equipo, recordando qué fue lo que les dijo: “Tengo más que ustedes (preocupaciones), porque entre más tenga uno, aquí y allá, tiene uno más responsabilidades, cuando eres responsable, cuando no, pues no, ¿qué te va a preocupar?”, dijo el pugilista, quien ha sabido organizarse para atender cada uno de los pendientes que tiene no solo en lo deportivo, sino también en el ámbito empresarial, otra de las tantas facetas que ha logrado mantenerlo muy entusiasmado.

En la plática, El Chicharito también abordó el hecho de que muchas personas piensen que figuras como ellos tienen la vida resuelta gracias a sus logros, a lo que El Canelo respondió haciendo énfasis en las implicaciones que trae llegar a esos niveles. “Entre más tienes, entre más fama, dinero, lo que tengas, más problemas tienes, más responsabilidades tienes, esa es la verdad. Está bien porque puedes enseñar muchas cosas, cuando eres un líder porque el líder enseña, trata de ayudar a los demás…”, comentó el pugilista.

El mayor orgullo de El Canelo, su familia

Pero más allá de los éxitos alcanzados y de la satisfacción de dedicarse a lo que más le apasiona, El Canelo tiene muy claro que lo más importante es su familia, la cual es su principal motor en todo momento. “Tengo a mi familia, gracias a Dios, que es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Hoy me preguntaban: ‘¿Cuál es tu logro más grande en la vida?’. Les dije: ‘Tener a mi familia’. Al final de cuentas, uno no entiende y uno no sabe lo que es la familia hasta que realmente te pones a ver y a analizar todo por fuera todo lo que ves y todo lo que vives. Tener la esposa que tengo, los hijos que tengo pues es el logro más importante que he tenido en mi vida, esa es la verdad…”, confesó.