Galilea Montijo abre su corazón y confiesa cómo está tras su divorcio: ‘Es un duelo y son momentos difíciles’

A exactamente un mes de que Galilea Montijo anunció durante el programa Hoy su separación y divorcio de Fernando Reina, papá de su hijo Mateo, la conductora disfrutó de las primeras vacaciones tras regresar a la soltería. Con la misma transparencia con la que le contó a la audiencia del matutino la situación por la que está atravesando su familia, la presentadora habló con la prensa a su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, después de pasar unos días de descanso. Aunque no quiso compartir pormenores de este viaje, la conductora sí habló de cómo está viviendo esta etapa de su vida en la que, como hace mucho, tiene la oportunidad de pasar tiempo a solas, ya que su hijo Mateo pasó las vacaciones de Semana Santa al lado de su papá.

Más sincera que nunca, Galilea respondió al reportero del programa ¡Siéntese quien pueda!, de Telemundo, cómo estaba viviendo su regreso a la soltería: “Con todo”, comentó entre risas. Por primera ocasión, desde que anunció su divorcio, la tapatía abrió su corazón y describió un poco cómo está enfrentando esta nueva etapa de su vida en la que la dinámica familiar tomó otro rumbo: “Obviamente cambian muchas cosas, pero estamos muy bien gracias a Dios, muy tranquilos. A mi niño le tocó irse con su papá, a mí me tocó irme, por primera vez después de muchos años que no lo hacía… bueno lo hice varias veces con mis amigas y muy bien, muy contenta”, comentó Galilea a su llegada a la ciudad, luego de unos días de vacaciones sola.

A pesar de que la relación como pareja terminó, tanto Galilea como Fernando Reina tienen muy claro que la siempre serán los padres de Mateo, por lo que conservan una cercanía cordial por el bien del niño, tal como el político ha hecho con su primera esposa y mamá de sus hijos mayores, Paola Carus: “Eso es lo más importante, nuestros hijos. Siempre hemos llevado, tanto con su exmujer, como ahora conmigo, llevamos una gran relación”, explicó la conductora quien, a diferencia de sus compañeras de emisión, Andrea Legarreta y Tania Rincón, ya está legalmente divorciada del padre de su hijo con quien llegó al altar en 2011 en el puerto de Acapulco.

Cómo vive el duelo

Aunque se encuentra tranquila viviendo la etapa de transición por la que está atravesando su familia, Galilea Montijo aseguró que a pesar de ser de manera cordial le resulta retador concluir esta importante etapa de su vida: “Es difícil, una separación es un duelo y son momentos difíciles, no te voy a decir que es lo mejor que me ha pasado, pues no”. Sobre qué podría aconsejarles a otras mujeres que, como ella, se están enfrentando a un divorcio, Galilea explicó: “Yo no soy nadie para dar recomendaciones, pero sí te puedo decir que lo mejor es pensar siempre en nuestros hijos”, comentó haciendo referencia a que su prioridad siempre será procurar el bienestar de su menor hijo.

En ese sentido, Galilea compartió que una de las situaciones que más le han costado trabajo en esta separación es llegar a acuerdos en cuanto a la convivencia de Mateo con ambos. Ahora, el niño divide su tiempo entre sus dos papás, razón por la que entre ellos la comunicación es constante a la hora de tomar decisiones respecto a la vida y educación del niño: “Es fácil siempre tener el apoyo de papá, en este caso, ahora tenemos que ponernos de acuerdo quién se lo lleva a un viaje, quién se lo lleva a otro, es la parte más difícil, pero pues nada, a echarle ganas todos los días que no nos queda de otra”, comentó la presentadora quien se mostró optimista en cuanto a cómo están ejerciendo su papel de padres.