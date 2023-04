Ariana Grande responde a las críticas sobre su cuerpo: 'Lo saludable puede verse diferente'

Consciente de la responsabilidad que tiene al ser una figura pública que es seguida por millones de personas en el mundo, jóvenes en su gran mayoría, Ariana Grande ha querido alzar la voy y pronunciarse respecto a los comentarios que la han rodeado en los últimos días, los cuales giran en torno a su aspecto físico, con la finalidad de lanzar un poderoso mensaje de autoaceptación y al mismo tiempo hacer consciencia sobre los peligros de lanzar comentarios sobre los cuerpos y vidas de otras personas, especialmente si estos no han sido pedidos.

Es por eso que, a través de su perfil de TikTok, ha compartido un video en el que ha fijado su postura ante los comentarios que ha recibido últimamente, mostrándose un tanto preocupada por la forma en la que la gente hace comentarios con tal facilidad sobre los cuerpos de los demás, especialmente a través de redes sociales, donde la gente se siente cobijada por una falsa sensación de anonimato. “No hago esto a menudo. no me gusta. No soy buena en esto pero solo quería abordar sus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona con un cuerpo y ser vista y que se le preste tanta atención”, expresó la intérprete al inicio de su mensaje. “Creo que deberíamos ser más amables y sentirnos menos cómodos al comentar sobre los cuerpos de las personas, pase lo que pase. Si crees que estás diciendo algo bueno o bien intencionado, lo que sea, saludable o no saludable, grande o pequeño, esto o aquello, sexy o no sexy... realmente deberíamos trabajar para no hacerlo tanto”, recomendó. “Hay formas de felicitar a alguien o de ignorar algo que ves que no te gusta. Creo que deberíamos ayudarnos mutuamente a trabajar para estar más seguros y mantenernos más seguros”, señaló Ariana, mostrándose sensible ante la situación.

La intérprete se mostró vulnerable a la hora de hablar de las comparaciones de las que ha sido blanco por parte de algunos de sus fans, quienes se han dedicado a comparar su actual aspecto con el que tenía hace algunos años, un instante en el que abrió su corazón para revelar la verdad sobre aquella época que ahora han traído a cuento. “Pero también quiero decir: uno, hay muchos tipos de belleza. Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y hermosa. Personalmente, para mí, el cuerpo con el que han estado comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mí”, confesó la intérprete de Love Me Harder. “Tomaba muchos antidepresivos, bebía alcohol, comía mal y estaba en el punto más bajo de mi vida, cuando me veía de la manera que ustedes consideran saludable. Y sé que no debería tener que explicar esto, pero siento que, tal vez, al sincerarme sobre esto, algo bueno podría salir. Eso es lo primero, lo saludable puede verse diferente”, sentenció.

Ariana continuó con su mensaje ahora invitando a sus fans a ser más empáticos con los demás y más resilientes consigo mismos, pues nunca se sabe las batallas que alguien pueda estar librando. “La segunda cosa es que nunca sabes por lo que está pasando alguien, así que incluso si hablas desde un lugar amoroso o cariñoso, esa persona probablemente esté trabajando en eso o tenga un sistema de apoyo con el que esté trabajando. Nunca se sabe, así que sean amables con los demás y con ustedes mismos”, advirtió.

El inspirador mensaje de Ariana a sus fans

Finalmente, Ariana Grande cerró su mensaje con un mensaje muy especial para sus seguidores, haciendo gala de su belleza natural, pues en el video se le vio sin maquillaje y con el pelo completamente recogido. “Y en tercer lugar, solo quería extender un poco de amor y decirles que son hermosos sin importar en qué fase se encuentren. Por cierto, no estoy usando pestañas ni delineador en este momento, esta es mi cara, estas son mis ojos, así que no se asusten por eso, por favor, Dios mío”, finalizó.