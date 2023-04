Jennifer Garner, ¿eres tú? La actriz sorprende con un cambio de look

A lo largo de su carrera, Jennifer Garner se ha caracterizado por mantener un look muy clásico, de pelo castaño y largo, enmarcando su rostro con un flequillo que se ha vuelto su sello particular. Sin embargo, la actriz de 50 años ha sorprendido a todos recientemente al aparecer con una renovada imagen y más guapa que nunca, lista para promocionar su más reciente trabajo en la miniserie The Last Thing He Told Me, cuyo primer capítulo se estrenará el próximo 14 de abril a través de Apple TV+, dejando atrás su imagen más característica y luciendo el corte perfecto para esta temporada, pues sin duda, nunca antes había llevado el pelo tan corto.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

A lo largo de las últimas horas, Jennifer Garner ha hecho varias apariciones en televisión y eventos públicos en Nueva York, en los que se ha dejado ver de lo más guapa, luciendo distintos looks y acaparando reflectores con su nueva imagen, pues apareció con un corte de pelo tipo bob, el cual llevó a la altura del mentón, despidiéndose también de su famoso flequillo, llevándolo ahora peinado de lado y un poco más largo de lo normal.

Para su primera aparición, Jennifer lució guapísima con una camisa blanca de corte clásica y con botonadura al frente, la cual llevó remangada hasta arriba de los codos, impregnando su look de un toque casual, sin perder la elegancia. Y es que la intérprete contrastó su camisa con una falda tubo color rosa de Lanvin que acentuaba su figura, complementando todo su look con unos stilettos color lila.

Para una segunda aparición, en la que aprovechó para tomarse fotos con sus fans y firmar algunos autógrafos, la intérprete volvió a sorprender con un nuevo cambio de ropa, pues ahora optó por un traje de dos piezas de The Row compuesto por saco y pantalones holgados en color blanco, el cual combinó con una sencilla blusa color nude, complementando todo su look con unas zapatillas de charol color vino con un discreto detalle color dorado al frente. Cabe destacar, que durante estas dos apariciones, Jennifer optó por llevar un maquillaje muy discreto, basado en tonos rosados y melocotón, el cual se hizo presente principalmente en sus labios.

Pero Jennifer demostró que aún tenía mucho que mostrar respecto a sus looks, pues para su participación en el programa Today Show, apareció con un atuendo completamente diferentes a los anteriores, pues de los colores claros, pasó a lucir sobria y elegante con una blusa de cuello alto y mangas largas de color café, la cual llevó ceñida al cuerpo, combinándola con una increíble falda color café casi rojizo de Valentino, llevando las mismas zapatillas de su look anterior.

Ben Affleck y la curiosa coincidencia de la fecha de su boda con Jennifer Lopez

Su look más glamouroso

Para cerrar con broche de oro un día de promoción, la intérprete impactó con su versión más elegante y llena glamour del día, pues lució hermosa y sexy en un vestido color negro y decorado con pedrería, de corte recto y escote strapless, el cual combinó con unos stilettos color negro, prescindiendo totalmente de cualquier accesorio y manteniendo el mismo beuty look de sus atuendos anteriores, llevando peinado su renovado corte de pelo peinado de lado y con unas discretas ondas, demostrando así que son los detalles los que hacen toda la diferencia a la hora de tener que mostrara diferentes looks en un solo día.