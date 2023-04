Con una entrañable foto junto a su padre, José Manuel Figueroa despidió en redes a su hermano Julián

Después de compartir con la prensa algunos detalles del último adiós a su hermano Julián Figueroa, José Manuel, el mayor de los hijos de Joan Sebastian, tomó su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje de despedida al joven a quien recordó con una entrañable imagen en la que también aparece su fallecido padre. Durante el encuentro que el cantante sostuvo ayer con la prensa, reconoció que con la muerte de Julián, ha tocado fibras muy sensible en su corazón: “Me vuelve a sonreír la muerte y me deja claro que siempre que pasa algo como esto un pedacito de mi alma muere”, comentó el cantautor haciendo referencia también a la partida de Juan Sebastian y Trigo Figueroa, los otros hijos de Joan Sebastian que han partido prematuramente.

Para recordar a su hermano, José Manuel publicó una foto en la que aparecen junto a Joan Sebastián y que musicalizó con el tema Un Vals para Julián, un tema que El rey del jaripeo le compuso al hijo que procreó con Maribel Guardia: “Hoy tengo en mi pecho un dolor muy grande, qué difícil es asimilar la muerte, el problema no es dejar ir el pasado, es hacerle entender a la mente que el posible futuro que anhelabas ya no será realidad. Ahí está la verdadera lucha del corazón. Un beso al cielo a estos dos seres que amo”, se lee en el feed de José Manuel, donde recibió las condolencias de personalidades como Marjorie de Souza, Omar Chaparro, Adrián Uribe, Ernesto La guardia, Mane de la Parra, entre otros.

De acuerdo con el propio José Manuel, la relación con su hermano Julián en los últimos tiempos era buena, incluso, había hablado con él hace poco para invitarlo al evento que organizó para conmemorar el natalicio número 72 de su padre, el pasado 8 de abril: “Fue la semana pasada, por el alboroto que armé en Juliantla, lo invité y me dijo que no, que él quería hacer algo más privado y lo respeté, lo entendí, yo muchos años también busqué eso el momento de privacidad con la tumba de mi padre. Me pidió que no me sintiera, pero lo entendí”, explicó José Manuel quien compartió créditos con su hermano Julián en 2016 en la serie basada en la vida de su hermano donde interpretaron al Poeta del pueblo en diferentes etapas de su vida.

La despedida de su hermana Zarelea

Además de José Manuel Figueroa, también a través de su cuenta de Instagram, Zarelea Figueroa, hermana de ambos, honró la memoria de su hermanito con un conmovedor mensaje: “Julián, no sé si exista otra vida, a nosotros por creencias que nos inculcó papá, nos gusta pensar que así es, que hay algo más después de ésta… No lo sé hermanito, de lo que sí estoy segura, es de que a ti esta vida te quedó chica, la pureza de tu alma, la grandeza de tu espíritu, ya no encajaban con este mundo loco. Llegó tu hora hermanito, llegó tu hora de brillar en la eternidad como la hermosa estrella que eres. Nos hicimos muchas promesas, una de ellas y la que hoy más me hace sentido, es que siempre estarías a mi lado, hoy sé que así serás”, se lee en la primera parte de esta publicación.

La hija de El rey del jaripeo acompañó este mensaje con entrañables imágenes al lado de Julián, con quien siempre tuvo una relación muy cercana: “Te buscaré en el viento que mueve mi cabello, en el rayito de luz que me despierte en las mañanas o en el jilguero que llegue a cantar a mi jardín y estoy segura de que serás tú cumpliendo tu promesa de siempre estar junto a mí. Cuánto dueles hermanito, te llevas contigo parte de mi alma Julián, pero ni creas que te libras de mí, la última promesa que hoy te hago, es que te voy a honrar en mi alma hasta verte otra vez. Vuela libre hermoso ángel, vuela hermanito, luz en tu camino que, del otro lado, papá ya estaba ansioso de verte otra vez. Te amo Julián para siempre hermano”, escribió Zarelea quien, con sus palabras conmovió a la propia Maribel Guardia quien escribió en los comentarios: “Qué bellos sentimientos para tu hermano. ¡Gracias Zare!”.