Tania Rincón explica por qué se tuvo que ausentar de Hoy tras perder la voz en pleno programa

El profesionalismo con el que Tania Rincón se ha manejado a lo largo de su carrera, la ha llevado conquistar todos sus sueños y anhelos a nivel laboral. Algo que ha quedado en claro todos los días a través del programa Hoy y de todos los espacios en los que Tania trabaja, en donde da muestra de su talento y experiencia en todo momento, sacando adelante su trabajo incluso en los momentos más complicados. Tal y como sucedió durante una reciente transmisión del matutino de Televisa, en el que Tania vivió un momento un poco incómodo al aire, pues mientras ahondaba en el tema del lamentable fallecimiento de Julián Figueroa, comenzó a mostrar cierta dificultad para hablar, pues la garganta comenzó a cerrársele, por lo que prácticamente se quedó sin voz. De hecho, llamó la atención de los seguidores de Tania, el hecho de que la presentadora ya no apareciera a cuadro el resto del programa, lo que causó cierta confusión entre sus fans, quienes en redes sociales comenzaron a preguntarse si es que todo se encontraba bien con ella. Es por eso que la exreina de belleza decidió explicar qué fue lo que pasó con ella luego de haberse quedado sin voz frente a las cámaras y la razón por la que ya no volvió a aparecer a cuadro en Hoy, dejando en claro que todo se encuentra bajo control y que su salud está bien.

A través de su perfil de TikTok, Tania compartió un video en el que, acompañada de su hija Amelia, habló de la incómoda situación que vivió durante la transmisión del programa Hoy del pasado lunes 10 de abril, disculpándose con sus fans sobre lo sucedido. "Oigan, unas disculpitas por mis intervenciones en Hoy, ando frita de la voz, por eso ya no me vieron en los últimos bloques del programa", explicó la conductora en su clip. "Mi querida productora me mandó a mi casa. Ya fui al doctor, ya me mandaron medicinas y voy a estar bien. Mañana nos vemos", agregó.

Cabe destacar, que Tania se presentó a trabajar más tarde en su programa de radio La Caminera en Exa, en donde se mostró sumamente recuperada de su voz y en el que pudo trabajar sin ningún problema, aunque sin poder escapar de las bromas de sus compañeros de programa, quienes de forma muy discreta dijeron que estaban en compañía de 'la mujer del momento', esto a raíz de que el video del momento en el que Tania pierde la voz durante el programa Hoy se hiciera viral.

Agradecida por la oportunidad de ser parte de ‘Hoy’

Aunque Tania Rincón había decidido no volver a hacer programas matutinos, luego de haber formado parte de la filas de Venga la Alegría, en TV Azteca, el haber sido tomada en cuenta para onducir el show de Televisa, primero como conductora invitada y luego como titular, fue la realización de un sueño que inició cuando fue participante de Nuestra Belleza México, pues como parte del certamen acudió al matutino en 2006. Es por eso que ahora que forma parte de este icónico show, la comunicadora no podría estar más agradecida por la oportunidad que se le ha brindado. “Me siento súper contenta, me siento de verdad súper privilegiada de ahora poder estar todos los días, no solamente compartiendo el cuadro -porque eso finalmente termina siendo lo de menos-, lo más emocionante es que tengo la fortuna de conocer día a día a Andrea, a Galilea, a Raúl, a Arath, que los he visto siempre y que ahora, pues estoy recibiendo clases”, expresó Rincón durante una charla que sostuvo con HOLA.com México.

En esa misma charla, Tania se mostró orgullosa de pertenecer a un equipo tan profesional, en el que además ha podido formar verdaderos vínculos de amistad. “De verdad, ellos dan cátedra todos los días con lo que son, primero como profesionales, pero también como personas. Saben llevarse, saben tratarse, pero saben cuidarse. Eso es súper bonito, porque se cuidan dentro de cámaras, pero también fuera de cámaras y están todo el tiempo preocupados por tu familia, por lo que pasa, por lo que traes y cómo te sientes hoy. Eso la verdad, no tiene precio y no tengo con qué pagar esta oportunidad que estoy teniendo en Hoy”, agregó.