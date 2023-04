‘Un pedacito de mi alma muere otra vez’: José Manuel Figueroa sobre la partida de Julián

En medio del hermetismo con el que se está realizado el último adiós a Julián Figueroa, quien falleció la noche del 9 de abril a consecuencia de un paro cardíaco, arribó a la casa de Maribel Guardia, José Manuel Figueroa, hermano mayor del joven cantante. Ante la insistencia de los medios de comunicación, el hijo mayor de Joan Sebastian rompió el silencio y habló con la prensa. Guardando el respeto que la mamá de Julián pidió en el comunicado de prensa en el que confirmó la muerte de su único hijo, José Manuel recordó a su hermanito y confesó que una vez más se enfrenta a la partida de un hermano, tal como lo hizo anteriormente con sus hermanos, Juan Sebastián y Trigo quien, como Julián, falleció a la edad de 27 años.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

José Manuel comenzó agradeciendo a los medios y al público por las muestras de cariño que le han hecho llegar a la familia: “Gracias por estar aquí presentes. Muchísimas gracias por las muestras de cariño a mi hermano Julián, gracias por darle el interés, gracias también por respetar las decisiones de Imelda y Maribel y hacerles honor a sus deseos. No soy la persona adecuada para ser el primero en hablar, pero sé que están aquí afuera y está lloviendo y voy a tratar de ser lo más breve y lo más concreto que se pueda”, añadió el cantante quien habló de la fortaleza de Maribel Guardia en estos momentos: “Es una mujer que hoy la admiro más que nunca, está pasando por un momento muy difícil, un momento que, de alguna forma, lo veo reflejado como lo vi en mi madre”, agregó el músico.

VER GALERÍA

El cantante reveló que Maribel Guardia quiere vivir este doloroso momento de manera privada: “La veo con unas convicciones y unas ideas preciosas, hermosas. Le di las gracias por haberme dado un hermano tan lleno de luz, de tanto corazón. Quiere paz, quiere estar tranquila, quiere vivir su duelo y la entiendo y la respeto”, añadió. José Manuel admitió que la partida de su hermano Julián toca su corazón de manera muy especial, debido a que es el tercer hermano que ha tenido que despedir: “Me vuelve a sonreír la muerte y me deja claro que siempre que pasa algo como esto un pedacito de mi alma muere”, confesó el cantante quien en 2015 también despidió a su padre Joan Sebastian.

José Manuel compartió con los medios cuál fue la última conversación que sostuvo con su hermano: “Fue la semana pasada, por el alboroto que armé en Juliantla, lo invité y me dijo que no, que él quería hacer algo más privado y lo respeté, lo entendí, yo muchos años también busqué eso el momento de privacidad con la tumba de mi padre. Me pidió que no me sintiera, pero lo entendí”. Sobre la relación con Julián, el cantautor puntualizó: “Hace mucho tiempo, como cualquier familia, hace muchos años la relación entre él y yo ya estaba bien”. Sobre la posibilidad de que Julián descanse junto a su padre, Figueroa comentó: “La decisión es de Imelda, su esposa, y de Maribel”, explicó.

VER GALERÍA

El íntimo último adiós de Julián

El cantante también compartió con los medios cómo despidió la familia al joven cantante: “Hubo la oportunidad de quien quisiera hablar decirle las palabras que necesitaban decirle a Julián, hubo quienes dieron unas palabras muy emotivas, hubo quienes le dijeron que lo amaban y yo creo que todos estuvimos de acuerdo de que era un niño precioso”. Sobre el emotivo mensaje que el pasado 8 de abril Julián le dedicó a su papá en Instagram, José Manuel señaló: “La verdad ahorita no he tenido tiempo de meterme en redes, discúlpenme, perdónenme de verdad ahorita estoy más preocupado por mi familia, por mi sobrino, por saber cómo estaba Imelda, cómo estaba Maribel, qué necesitaba Marco, en qué lo podía apoyar”, finalizó el cantante.