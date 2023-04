Paola Rojas comparte detalles de su inolvidable aventura en la Patagonia

Desde la semana pasada, Paola Rojas se encuentra en Argentina, país al que viajó como parte de su próxima aventura profesional en la plataforma informativa Nmas, espacio en el que próximamente estrenará un nuevo programa. Aprovechando su estancia en el Cono Sur, la periodista visitó la Patagonia, un lugar que la dejó sin aliento y que se convirtió en el espectacular fondo para las fotos más especiales de este viaje. A través de su cuenta de Instagram, Paola publicó un álbum de imágenes de esta escapada: “Otoño en el sur del planeta. Otoño en mi vida”, escribió como descripción de esta publicación con la que compartió con sus seguidores una probadita de su paso por este espectacular sitio.

Como lo anunció la semana pasada, Paola ha comenzado a realizar cápsulas informativas para su nuevo trabajo y ha querido mostrar los rincones más bellos de Argentina: “¿Cómo están?, los saludo con esta maravillosa vista desde el sur del continente estoy en Bariloche, Argentina y desde aquí les comento algunas de las noticias que han generado muchísima controversia”, se le escucha decir a la periodista en la cápsula informativa que realizó la mañana de este 10 de abril. Paola está disfrutando al máximo de su viaje a Argentina donde ha visitado sitios como el Río de la Plata y el Puerto Madero, en Buenos Aires. Además de la belleza del país, Paola también ha estado disfrutando de la amistad de Consuelo Duval quien se encuentra en aquellas latitudes grabando una serie para Disney.

Para la periodista esta nueva aventura profesional la tiene muy emocionada, por esta razón ha querido compartir con sus seguidores pormenores de su nuevo empleo en el que, según contó, está preparando material muy especial para su regreso a la pantalla chica: “Voy a estrenar un programa que me tiene muy emocionada, es un proyecto que desde ya me está permitiendo aprender y explorar con temas interesantísimos y bueno, me voy me va a encantar que me acompañes en este nuevo proyecto de la mano de Nmas”, les contó hace unos días a sus seguidores que han estado muy pendientes de los pasos de la periodista desde que se despidió del noticiero Al aire con Paola Rojas.

La nueva etapa de Paola

Disfrutando al máximo de esta nueva etapa en su vida profesional, Paola Rojas comienza entusiasmada este proyecto que, en un principio, le resultó muy retador, pues implicó un cambio drástico en su rutina: “Fue un año vertiginoso que cierra muy confuso en el que de manera muy repentina estoy saltando a una nueva etapa, un año en el que dejé el radio, estoy por dejando el noticiero de la mañana. Yo soñaba con dejar las anclas para volar, para poder viajar, desvelarme y sí, seguir trabajando, pero de otra manera, sin esta exigencia tan brutal, yo lo soñaba, pero no tan pronto”, reconoció a finales del 2022 la periodista durante un programa de Netas Divinas.

Aunque este cambio era algo que ella había planeado, Paola le contó a sus compañeras de trabajo que no fue una situación fácil de enfrentar: “Ocurrió mucho antes de lo que me imaginé y cierro el año procesando y entendiendo que los tiempos son perfectos, nos toca a nosotros encargarnos de que sea una buena noticia, de entrada en lo personal es una buena noticia al fin tener tiempo de todo eso que nunca he podido, incluso de atender mi propia salud y empezar una nueva vida”, comentó. Sobre su futuro profesional, la periodista aseguró: “Me emociona, me asusta muchísimo, la verdad, se los confieso, llevo tantos años con esta rutina que esta libertad con la que soñaba, ahora que ya no es un sueño y está a punto de convertirse en una realidad… creo que está en nosotros convertir el susto en emoción”, explicó la periodista.