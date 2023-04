La viuda de Julián Figueroa rompe el silencio ante su partida: 'Me dejas con el corazón partido'

La partida de Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, ha dejado un profundo vacío en los corazones de sus seres queridos, quienes han decidido vivir este momento bajo completa privacidad, rodeados solo de su círculo más cercano. Sin embargo, a través de sus redes sociales poco a poco han ido expresando su sentir en medio de este momento de dolor, para rendirle un sentido homenaje a su memoria y para darle el último adiós de manera pública. Tal y como lo hizo su viuda y madre de su único hijo, Imelda Tuñón, quien a través de su perfil de Instagram se ha mostrado sumamente consternada ante la irreparable pérdida de su compañero de vida.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con los sentimientos a flor de piel, Imelda compartió una serie de fotografías en su feed de Instagram, en las que dio cuenta de algunos de los instantes más entrañables, y a la vez cotidianos, que vivió al lado del joven intérprete, acompañando dichas imágenes de un emotivo mensaje en el que se mostró muy triste ante su partida, aprovechando la ocasión para reiterar el amor que tiene por él y lo agradecida que se siente por todos los momentos que pudieron compartir en vida. "Te amo por siempre. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore”, compartió conmovida.

Fue la noche del pasado domingo 9 de abril cuando se confirmó la noticia del fallecimiento de Julián Figueroa a los 27 años, luego de que por varias horas se manejara como un rumor. Fue a través de las redes sociales de la Asociación Nacional de Intérprete (ANDI) que se informó sobre esta situación a través de un comunicado en el que expresaron las condolencias a la familia del también actor y destacaron algunos de sus logros artísticos. “La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Julián Figueroa. Actor y cantante, ha lanzado varios álbumes, entre ellos Julián Figueroa y su banda. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”, se puede leer en dicho comunicado, el cual han acompañado de una foto de Julián.

Maribel Guardia rompe el silencio

Fue hasta la mañana de este lunes 10 de abril que Maribel Guardia, madre de Julián Figueroa, compartió en sus redes sociales un desgarrador mensaje en el agradeció las muestras de solidaridad y cariño recibidas en las últimas horas, tras confirmarse la partida de su único hijo, así como para pedir respeto y privacidad ante el dolor por el que atraviesa. “Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano”, expresó la actriz, para luego compartir las causas de su muerte. “Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”, agregó.

Finalmente cerró su mensaje pidiendo compresión ante el difícil momento que atraviesa como madre y como familia, por lo que solicitó completa privacidad para poder despedir a su retoño en familia. “Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos. Sus honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie; espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión”, finaliza el comunicado firmado por la misma Maribel y su esposo, Marco Chacón; así como por la viuda del intérprete, Imelda Tuñón, y el pequeño hijo de la pareja, José Julián Figueroa.