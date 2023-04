David y Victoria Beckham se reúnen con Nicola Peltz y Brooklyn por su primer aniversario de bodas

Hace un año, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz sellaron su historia de amor en una fastuosa celebración que se llevó a cabo en Florida y a la que asistieron un sinfín de celebridades, por lo que en su momento fue considerada la boda del año. Sin embargo, parte de esa felicidad que esbozaban los recién casados y sus respectivas familias aquel día, se vio empañada por los rumores que comenzaron a rodear sus vidas y muy especialmente la relación de Nicola y su suegra, Victoria Beckham, pues en más de una ocasión, se ha especulado que ambas famosas no mantienen una buena relación y que incluso podrían estar enemistadas, algo que supuestamente habría quedado en claro luego de que la modelo no usara un vestido firmado por la madre de Brooklyn. Sin embargo, Victoria y Nicola han dado muestra de su convivencia en redes sociales, donde se les ha podido ver compartiendo de algunas fechas especiales o dedicándose mensajes muy emotivos en sus cumpleaños. Algo que volvió a suceder durante el primer aniversario de bodas de Brooklyn y Nicola, el cual celebraron al lado de los Beckham.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo compartió la exSpice Girl a través de su perfil de Instagram, en donde publicó una fotografía en la que aparecen David, Victoria, Nicola y Brooklyn con looks muy casuales y relajados, posando para la cámara de lo más sonrientes, mientras la pareja sostiene un pastel repleto de fotografías de ellos. Al pie de la imagen, la diseñadora dedicó un lindo mensaje de felicitación a su hijo y su nuera, en el que dejó en claro el gran cariño que tiene por ellos. “Hoy fue muy especial poder haber celebrado juntos su primer aniversario de bodas. Los amamos”, escribió Victoria al pie de su publicación, obteniendo casi de inmediato la respuesta de Nicola: “Hoy fue muy divertido, te amamos”, expresó.

Cabe destacar, que además de la cariñosa respuesta de Nicola a Victoria, también compartió algunos vistazos de su celebración de aniversario en compañía de los Beckham, en el cual también estuvo presente su abuela, según reveló en el mensaje que le dedicó a Brooklyn en sus redes sociales. “No puedo creer que haya pasado un año desde que caminé hacia el altar. Te amo mucho bebé. Me encanta ser tu esposa. No podría imaginar mi vida sin ti, eres todo lo que siempre soñé y estoy tan feliz de tener mi vida contigo. ¡Fue increíble celebrar hoy con nuestras familias! ¡Espero que todos hayan tenido una hermosa Pascua! (También sorprendí a mi naunni con un cachorro rescatado. ¡Y ella estaba tan feliz!)”, expresó Nicola, dejando en claro que la relación con su suegra está en buenos términos y que los rumores no son ciertos.

VER GALERÍA

Por su lado, Brooklyn también se pronunció al respecto, mostrándose de lo más enamorado de su mujer. “Hoy hace un año que me casé con mi mejor amiga. Soy la persona más afortunada por poder llamarte mi esposa. Eres mi todo y soy el más afortunado en esta tierra por poder despertar junto a tu hermosa cara cada mañana. Que sean muchos años más, bebé. Te quiero mucho, mucho, mucho”, expresó.

Lo que ha dicho Nicola sobre los rumores

En una entrevista a la revista Grazia, Nicola se refirió a los rumores que han rodeado su relación con Victoria, específicamente a aquellos que apuntaban a que su supuesta enemistad habría comenzado al negarse la modelo a llevar un vestido firmado por su suegra el día de su boda, algo que descartó por completo, pues dijo, no sucedió así debido a que hubo un problema con el atelier de Victoria. "Cuando leo cosas como que nunca planeé llevar un vestido de Victoria Beckham o cosas así me duele. Intento que no, pero es que simplemente no es la verdad", expresó Peltz.

VER GALERÍA