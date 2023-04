Entre lágrimas, el esposo de Maribel Guardia habla de la muerte de Julián Figueroa: 'Estamos en shock'

El repentino fallecimiento de Julián Figueroa a los 27 años cimbró desde lo más profundo a sus seres queridos. Maribel Guardia, su madre, se enteró de lo ocurrido luego de finalizar su trabajo en una obra de teatro la noche del domingo 9 de abril, así lo reveló Marco Chacón, esposo de la intérprete, quien además fue el encargado de darle la dura noticia. Conmovido hasta las lágrimas, habló de cómo han asumido este duro golpe, tratando de ser muy reservado en todo momento. Así mismo, reveló detalles del apego que mantuvo con Julián, a quien conoció y apoyó desde que este era pequeño, un sentimiento de cariño que fue recíproco y del que quedó testimonio en las fotografías que ambos solían compartir en sus respectivas redes sociales.

Marco aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México procedente de Costa Rica, espacio en el que conversó con los medios de comunicación sobre cómo fue que este difícil acontecimiento los impactó. “La verdad estamos conmocionados, estamos en shock todavía, en lo personal todavía no me cae el veinte. No dormí, pasé toda la noche arreglando cosas por teléfono con distintas personas. Es algo inesperado…”, dijo ante las cámaras y los micrófonos, declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando. Visiblemente conmovido, también dijo estar imposibilitado de ahondar en más detalles. “No estoy bien, no me fluyen las palabras”, explicó en otro momento.

La cercanía que existió entre Marco y Julián se dio desde que el hijo de Joan Sebastian era pequeño. Desde entonces, ambos forjaron un lazo inquebrantable que perduró hasta ahora. Al ser cuestionado sobre el cariño que le tuvo, dijo: “Estoy con él desde los dos años y lo he acompañado en todas las etapas de su vida. Es una locura que se nos adelantó tan joven…”, explicó, instante en el que no pudo evitar romper en llanto. A pregunta expresa sobre si Julián se encontraba bien de salud, explicó: “Él tuvo Covid hace poco. Nunca le había dado Covid, apenas le dio hace poco. Estaba bien, en términos generales bien…”, afirmó durante la charla, la primera que concedió a los medios.

El momento en que Maribel Guardia se enteró de lo ocurrido

El deceso de Julián Figueroa fue una noticia inesperada para Maribel Guardia. Instantes previos a la partida de su hijo, ella se ocupó de sus compromisos profesionales en una obra de teatro, por lo que al terminar de trabajar se disponía a continuar con su rutina habitual para dirigirse a casa. Fue su esposo, Marco Chacón, el encargado de informarle que algo había ocurrido. “Yo le tuve que dar la noticia, esperé que saliera del teatro y que pudiera cenar de camino mientras arreglaban un poco en la casa las cosas y le di la noticia de camino…”, explicó conmovido. Así mismo, dio detalles de cómo se encuentra Maribel en estos momentos. “La verdad no está bien, está muy mal, está destrozada…”, agregó.

El cuerpo de Julián Figueroa fue trasladado durante la madrugada del lunes a una agencia funeraria ubicada al sur de la Ciudad de México, en donde sería cremado. A lo largo de las horas, familiares y amigos se dieron cita en el domicilio de Maribel, quien hasta el momento se ha mantenido hermética sobre la situación, aunque la mañana de este lunes envió un comunicado en el que confirmó que su hijo falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, según lo notificado por el parte médico. En su texto, la actriz y cantante también señaló que tras llamar al 911 la ambulancia y la policía encontraron sin vida al joven en su domicilio.

