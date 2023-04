¿Qué hizo Adamari López después de su inesperada partida de Telemundo?

Luego de 11 años al frente de Hoy Día y de ser parte de las filas de Telemundo, Adamari López enfrenta una nueva etapa de vida en la que el cambio y la ilusión por nuevos proyectos se han convertido en su principal aliciente. Y es que la presentadora tomó la decisión de dar fin a su paso por la televisora hispana y comenzar una nueva etapa en su carrera en la que con seguridad le irá muy bien. Mientras tanto, la también actriz no ha perdido el tiempo y se ha permitido cerrar este ciclo de la mejor manera, pues tras haberse despedido del matutino que conducía y de la empresa, se le vio festejando por todo lo alto en compañía de algunos de sus excompañeros del show y de la televisora, pues asistió como invitada a la boda de su amiga, la periodista Alix Aspe, la cual se llevó a cabo en el Museo de la Bola en la Ciudad de México, hasta donde arribaron algunos presentadores y artistas de Telemundo.

A través de su perfil de Instagram, Adamari compartió algunos vistazos a la increíble noche de fiesta que vivió en compañía de sus colegas y de su hija Alaïa, quien se ha convertido en la mejor cómplice de aventuras de la guapa presentadora. Para esta ocasión, la protagonista de telenovelas como Amigas y Rivales se dejó ver de lo más guapa, en un elegante vestido de flecos en color gris oxford y cientos de detalles de brillos, de escote profundo en V y cuello halter, con el que lució muy sexy y perfecta para la ocasión, pues además llevó el pelo recogido en un chongo alto, optando por discretos accesorios, dejando todo el protagonismo a su vestido.

Por lo que se puede observar en las publicaciones que la presentadora ha compartido en sus redes sociales, ha quedado en claro que Adamari se la pasó muy bien en compañía de grandes amigos como Jorge Bernal, Myrka de Llanos y Andrea Meza, quien no hace mucho se había integrado al equipo de Hoy Día. De hecho, pudimos ver que López fue una de las invitadas más animadas de la velada, pues en todo momento se le vio en la pista de baile, disfrutando al máximo de la música y de la compañía de sus excompañeros de trabajo, con quienes ha formado también una entrañable amistad.

La emotiva despedida de Adamari

Luego de que Telemundo diera a conocer la noticia de la salida de Adamari López de Hoy Día y de la televisora, una decisión que aseguraron se tomó en conjunto con la presentadora, la intérprete apareció por última vez en el foro del show para despedirse de su público. “Mi gente linda, con el mismo amor y cariño con el que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día, a través de la que ha sido mi casa por más de diez años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos diez años, más, sin embargo, no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina, la misma me ha permitido ser permitido ser parte de sus vidas, de informarles, de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa, (a) quien ustedes y yo hemos visto crecer”, comenzó su mensaje en un tono un tanto serio y formal, mostrando una discreta sonrisa en el rostro y una actitud muy serena.

La conductora se tomó un instante para agradecer a todo su pública, asegurando estar dispuesta a continuar llevando alegría a través de su trabajo a todos sus fans. “Agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional y a esos grandes compañeros que he tenido durante estos últimos años, con quienes pude compartir y aprender por tantos años. A todos los llevaré siempre conmigo. Estoy segura de que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar. Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles, y para trabajar, y para seguir ofreciendo lo mejor de mí siempre. Gracias. Los quiero mucho”, finalizó.

