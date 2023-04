Julián Figueroa dedicó su último mensaje en redes a la memoria de su padre

Con la noticia del sensible fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, muchos de sus amigos y seguidores han visitado sus redes sociales para recordar al músico quien le dedicó su última publicación en Instagram a su papá en el día de su cumpleaños. El pasado sábado 8 de abril, el joven recordó la memoria del intérprete de Secreto de amor con un mensaje en el que expresó lo complicado que era lidiar con la ausencia de su padre a 8 años de su partida. Julián acompañó el emotivo texto de una entrañable imagen de su infancia junto a Joan Sebastian, esta publicación ha sido utilizada por los fanáticos del cantante para enviarle su sentido pésame a la familia del hijo de Maribel.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Sólo un día antes de su muerte, Julián le escribió a su papá: “Qué despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas que el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día me duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va. Vituperan los fanáticos, ¡Viva el Poeta del pueblo!, pero a mí me importa un bledo, sólo quiero a mi papá. Al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte una vez más. Te amo papá y si me denle tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí”, se lee en su feed de Instagram donde su mamá reaccionó con un emoji de oración.

VER GALERÍA

En los comentarios destaca también el que le escribió Ana Bárbara a Julián: “Te abrazo mi amor. Es hermoso que en tu alma hay un pedazo de él”. Por otra parte, en otro mensaje, el joven abrió su corazón y destacó la importancia de sincerarse con el público sobre cómo estaba llevando el duelo por la partida de su padre quien falleció el 13 de julio de 2015: “Estoy orgulloso de la carrera de Joan Sebastian de sus logros y del apoyo de sus fans. Pero a veces hay que dejar de aparentar que todo es miel sobre hojuelas y reconocer cuando nos sentimos desolados por la muerte de alguien que amamos, no para quedarnos en la tristeza para siempre, pero para aceptar el dolor y salir de él”, escribió el músico en los comentarios de esta publicación.

El año pasado, durante una entrevista con el programa Sale el sol, Julián recordó un poco de su niñez: “De chiquito mi infancia fue muy mágica gracias a mi mamá, ella me creaba mundos imaginarios en los cuales yo habitaba, entonces, mi infancia fue como un cuento de hadas. Creo que ha sido una madre maravillosa”, comentó el cantante. Por su parte, Maribel Guardia destacó lo orgullosa que se sentía del hombre en que se había convertido su hijo: “El gran amor, mi hijo, es un niño tan inteligente, estos días he tenido el placer por la pandemia he tenido el placer de convivir mucho con él, nos hemos ido últimamente a correr al bosque juntos, platicar, dialogar, me he dado cuenta del niño tan lindo que es. Es un gran padre, culto, inteligente, le encanta leer”, comentó en aquella ocasión la actriz.

VER GALERÍA

El adiós de su viuda

Tal como lo informó Maribel Guardia en el comunicado de prensa donde confirmó la muerte de su hijo Julián Figueroa, los servicios fúnebres del joven se realizan en total privacidad; sin embargo, hace unos minutos, su viuda, la joven Ime Garza-Tuñón utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje de despedida al papá de su pequeño hijo José Julián: “Te amo por siempre. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuelta alto amore”, escribió la joven cantante quien compartió un álbum con entrañables imágenes al lado de su esposo.