Pato Borghetti y Odalys Ramírez ya comenzaron a planear su boda tras 12 años de relación

A lo largo de más de una década, Odalys Ramírez y Pato Borghetti han construido una sólida relación en la que el amor ha sido su principal fortaleza. Es por eso que, a pesar de que juntos han construido una hermosa familia al lado de sus dos hijos, Gia y Rocco, además de Santino, el hijo que el presentador de Venga la Alegría tuvo con Grettell Valdez, el deseo por sellar su amor en una ceremonia en la que puedan ser partícipes todos sus seres queridos sigue vivo, algo que el también actor califica como una bendición, pues según ha comentado en una reciente entrevista, sigue igual o más enamorado de su pareja que hace 12 años, por lo que incluso ya han comenzado a organizar su boda.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo compartió Pato en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad reveló que ya se encuentran planeando lo que será su gran día. Y aunque les ha tomado algunos años, esperan que se pueda realizar antes de que termine el 2023, o incluso durante la primera mitad de 2024. “Celebramos aniversario de novios, la boda sí va a haber, estamos tratando de organizar, para antes que termine el año, entre ahora y junio de 2024, debería ya suceder”, expresó emocionado.

Por otro lado, el también cantante habló de las razones por las cuales han aplazado sus planes de boda, a pesar de que se comprometieron hace tres años, dejando en claro que la pandemia hizo que todo se complicara. “Tenemos un gran tema de logística, porque nuestras familias están lejos, entonces para poder convocar a todo el mundo y que lleguen, bueno, en su momento se nos complicó, pero ahora que ya estamos bien, y que ya todos mayormente pueden viajar, estamos tratando de hacerlo lo más pronto posible”, reveló.

Finalmente, Pato se mostró conmovido al hablar de la relación que ha construido al lado de Odalys, la cual calificó como un verdadero milagro. “Es un momento muy especial, pero no me da nervios, me da emoción, llevamos 12 años juntos, para efectos de nosotros ya estamos más que casados, pero bueno, es una celebración del amor y por suerte seguimos teniéndolo, es una bendición, siempre le digo a Oda es un milagro poder seguir enamorados y felices después de 12 años, no es nada fácil”, expresó ilusionado.

La familia que siempre soñaron

Para Odalys Ramírez y Pato Borghetti ver a sus hijos crecer es un anhelo que tenían desde que comenzó su historia de amor, algo de lo que hablaron en exclusiva con HOLA.com México en abril del año pasado. “Era nuestro sueño tener una familia así y estamos súper agradecidos con la vida por haber formado una familia tan sólida, tan linda, tener la oportunidad de trabajar en lo que nos gusta y que este trabajo también nos permite pasar mucho tiempo con nuestros hijos. Somos unos papás muy afortunados, por los hijos que tenemos y porque podemos disfrutarlo un montón”, comentaron durante esta emotiva charla, la cual concedieron durante unas divertidas vacaciones en Walt Disney World Resort.

Además de sus dos hijos en común, Odays y Pato han formado una familia de lo más especial con Santino -el hijo que el presentador tuvo con Grettell Valdez-, con quien Odalys mantiene una relación muy especial y cercana. “Santo es lo máximo, siempre lo digo, fue mi kínder, primaria, secundaria, prepa y universidad, para la maternidad, aprendí muchísimo, lo conozco desde que tiene 2 años. La vida me ha dado la oportunidad de poderlos acompañar a lo largo de todo el trayecto”, expresó la presentadora en aquella ocasión.