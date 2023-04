La tierna confesión del Canelo Álvarez sobre su relación con su hija Fer

Además de ser uno de los deportistas más destacados del país y del mundo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha caracterizado por ser un padre sumamente entregado al cuidado de sus hijos, a quienes procura y consiente en todo momento. A pesar de esto, no ha logrado escapar de ciertos reclamos de parte de ellos, especialmente de su pequeña hija María Fernanda, quien sin duda es muy apegada a al boxeador, por lo que incluso suele acompañarlo a sus entrenamientos. Es por eso que cuando el ‘Canelo’ se encuentra cerca de una pelea, dedica gran parte de su tiempo a su preparación física y técnica, por lo que el tiempo que pasa al lado de su familia se reduce, generando los tiernos reclamos de la pequeñita de cinco años. Algo de lo que habló durante un live que realizó con Javier ‘Chicharito’ Hernández en redes sociales, en donde de lo más sincero habló de cómo es su relación con Fer y de la forma en la que la pequeñita le exige que pase más tiempo con ella.

Luego de que el ‘Chicharito’ lo cuestionara sobre su relación con su hija, el boxeador abrió su corazón para compartir detalles sobre su convivencia con Fer, un instante en el que habló sobre las tiernas peticiones que suele hacerle cuando se encuentra en concentración previo a una pelea. “Esa chiquilla no se me despega. Ahorita aquí en esta casa es la casa en la que me concentro, que está como a 15 minutos de mi hogar, donde vivo con mi familia, entones ayer fui un ratito y me dice: ‘¿Pero por qué te vas ya?’, le dije: ‘pues ya tengo que descansar, porque mañana voy a entrenar’. Me vine y me habla por FaceTime mi esposa y me dice: ‘Oye, te habla tu hija, dice que no te importamos que porque nada más fuiste un ratito y no quisiste jugar con ella, que no la abrazas, que no sales con ella, que solo te importa el box’”, contó el boxeador, provocando las carcajadas del futbolista.

Ante los reclamos de su hija, el boxeador pidió hablar con ella para poder explicarle con tranquilidad y con todo el amor del mundo la razón por la que en esos días no podía estar más tiempo en casa, en un intento de que la pequeñita entendiera el por qué el cambio de dinámica familiar cuando se encuentra en concentración. “’Cómo que nada más me importa el boxeo, si cuando estamos, estamos todo el tiempo juntos, nada más cuando estoy concentrado es cuando no estoy mucho tiempo ahí contigo, pero siempre estamos juntos, vamos para todos lados…’”, explicó el deportista. “Pero me hizo un drama”, agregó entre risas.

Por otro lado, el ‘Canelo’ reveló que suele pasar lo mismo cuando se va a jugar golf, un deporte en el que el tapatío ha comenzado a destacar y a practicar de manera profesional. “También me voy al golf: ‘y porque todos los días se va al golf, y porque se va todo el día y por qué esto…’”, comentó el deportista entre risas, aprovechando la ocasión para bromear con la situación, pues insinuó que su esposa es la más feliz con los reclamos de su hija hacia él, pues en el fondo ella quiere lo mismo que su pequeñita. “Me hacen sentir muy querido”, agregó el boxeador.

¿María Fernanda seguirá los pasos de su papá?

Aunque Fer aún es muy pequeña, todo parece indicar que tiene muy claro lo que quiere para su futuro, claramente inspirada por su famoso papá. Y es que, sin duda, la menor ha crecido en medio de un ambiente deportivo, en donde la disciplina es fundamental. Es por eso que, al cuestionarla sobre lo que le gustaría ser de grande, la pequeñita ha dejado en claro que le gustaría seguir los pasos de su papá, pero no en el box, sino en el golf. “El otro día me dijo: ‘es que yo ya quiero crecer y tener hijos’, y le dije: ‘No, señorita, está muy mal, usted primero tiene otras cosas que hacer, estudiar, si va a hacer algo con el deporte, algo con su vida, para que no dependa de nadie’”, comentó el ‘Canelo’, quien en ese momento invitó a Fer a unirse a la conversación, para preguntarle que a que le gustaría dedicarse de grande, una pregunta que la pequeñita respondió de la mejor manera: “Quiero ser la mejor golfista de la historia”.

