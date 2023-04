Reportan que Taylor Swift y Joe Alwyn han terminado su relación tras seis años

En los últimos años, Taylor Swift se ha caracterizado por ser sumamente discreta respecto a lo que comparte de su vida íntima y especialmente sobre su vida amorosa. Es por eso que son pocos los detalles que se conocen respecto a su relación Joe Alwyn, con quien construyó una sólida relación de más de seis años, la cual logró mantener lejos de los reflectores y de las redes sociales, lo que les permitió escapar de rumores y comentarios en torno a su noviazgo. Sin embargo, en las últimas semanas, se comenzó a especular respecto a una posible ruptura entre ambos artistas, los cuales se han visto alimentados por la marcada ausencia de Joe en los shows que la cantante ha ofrecido en las últimas semanas, así como por algunos medios que han tenido acceso a declaraciones de fuentes cercanas a la pareja, quienes aseguran que el amor entre Swift y Alwyn ha llegado a su fin.

De acuerdo con Entertainment Tonight, Taylor y Joe habrían terminado su relación en bueno términos desde hace varias semanas atrás. Algo que explicaría el porqué el actor no se ha presentado en ninguno de los concierto de la gira de la intérprete, The Eras, la cual arrancó el pasado 17 de marzo en Glendale, Arizona. Y aunque en un principio se creía que el hecho de que Joe no haya hecho evidente su asistencia a alguno de los recitales de su novia debido a la discreción con la que siempre se han manejado, lo cierto es que todo apunta a que la relación entre ambos intérpretes está terminada. "No fue algo dramático", dijo una fuente a la publicación. "La relación simplemente había seguido su curso. Por eso (él) no ha sido visto en ningún concierto (de Taylor)”, agregó.

Por otro lado, People ha citado a un amigo de la pareja, quien ha revelado que, pese a la separación, Joe y Taylor siguen siendo cercanos, por lo que incluso el actor acompañará a la cantante en alguno de sus próximos conciertos. "Joe viajará con ella cuando pueda", dijo la fuente al medio. "Son geniales juntos. Joe es un gran apoyo para su carrera", agregó.

El año pasado, Joe se sinceró respecto a la forma en la que tanto él como la intérprete de Cardigan habían decidido llevar su relación, revelando el por qué eran tan privados entre ellos. "En realidad, no es porque yo quiera ser reservado y privado; es más bien una respuesta a otra cosa", dijo Alwyn a Elle Reino Unido. "Vivimos en una cultura que es cada vez más intrusiva... Cuanto más das -y, francamente, aunque no lo des-, algo te quitarán”, agregó el intérprete.

La discreta historia de amor de Taylor y Joe

Taylor Swift y Joe Alwyn se conocieron durante la Met Gala de 2016. Y aunque el flechazo no fue inmediato, ambos famosos comenzaron a salir tan solo unos meses después. Cabe destacar que, desde el inicio, la pareja logró mantener su romance alejado de los reflectores y los tabloides, por lo que su noviazgo se hizo público hasta 2017. A lo largo de los años, los fans de ambos soñaban con verlos llegar al altar y formalizar su relación. De hecho, se llegó a especular que la pareja se había comprometido años atrás y que incluso se habían casado en secreto, pero estos rumores fueron desmentidos por su círculo cercano.

