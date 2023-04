Cynthia Rodríguez habla con ilusión sobre su embarazo: 'Estamos fuertes y saludables'

Luego de que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera anunciaran por todo lo alto su embarazo, la presentadora poco a poco se ha ido sincerando para compartir con sus seguidores cómo es que está viviendo esta etapa en la que la ilusión se ha apoderado de su corazón. Han sido sus redes sociales el medio elegido por la también cantante para compartir de primera mano los detalles más especiales de su embarazo, desde los síntomas y antojos que ha tenido en los últimos meses, hasta los sentimientos que embargan su corazón, mostrándose sumamente feliz por lo que está por venir en su vida y en su relación de pareja, la cual dio un giro muy especial el día que finalmente confirmaron que su anhelo de ser papás se haría realidad.

A través de sus historias de Instagram, la expresentadora de Venga la Alegría compartió una serie de videos en los que habló con total sinceridad sobre esta linda etapa de vida por la que atraviesa, mostrándose de muy buen humor y con una gran sonrisa mientras se dirigía hacia sus fans. “Ahorita me siento con muchísima energía, de hecho me preguntan si no me muero de sueño y la verdad es que no, los primeros tres meses sí como que me podía recargar y me quedaba dormida donde sea, pero ahorita me siento como con muchísima energía”, expresaba la intérprete con ilusión. “Ya regresé a hacer ejercicio, a la caminadora, al ejercicio que me recomendó mi ginecóloga, y me he sentido súperbien, gracias a Dios”, agregó.

Respecto a su salud y la de su bebé, que han decidido nombrar León, Cynthia reveló que se encuentra todo en orden y que todo marcha sobre ruedas, por lo que se mostró tranquila y serena ante el panorama que enfrenta. “Todos nuestros estudios están perfectos, ¡estamos fuertes y saludables!, tomando vitaminas prenatales todos los días”, expresó la guapa coahuilense con una sonrisa en el rostro.

Por otro lado, la presentadora también habló de sus antojos, revelando que, a medida que ha ido avanzando su embarazo, sus gustos han ido cambiando, y que lo que antes le gustaba, ahora no se le antoja en lo absoluto. “Y de mis antojos, yo soy súperdulcera en mi vida normal, pero desde que estoy embarazada no se me antoja lo dulce, de verdad, puedo salivar por papas con salsa o todo lo que sea ‘chilosito’, el chamoy, limón, todo eso, no se si tenga que ver si es niño, pero la verdad es que lo dulce ahorita no se me antoja”, señaló. “Lo que sí, es que estoy tomando todo con muchísimo hielo, tengo calor todo el tiempo, me gusta el agua con mucho hielo”, agregó.

León, el bebé más esperado

Luego de haber compartido la noticia de su embarazo a través de sus redes sociales, Cynthia conversó con sus seguidores en Instagram a quienes les agradeció por las muestras de cariño que le han hecho llegar y se conmovió hasta las lágrimas al recordar lo mucho que ella y Carlos deseaban a este bebé: “Fue una historia súper bonita, ya se las compartiré y les iré diciendo cómo va creciendo mi pancita, más detalles. Pero quería pasar a decirles gracias de corazón por tanto cariño, por tanto amor. Leoncito va creciendo muchísimo, ya les iré compartiendo más detalles, como les digo, pero también es un bebé muy amado y deseado y, por supuesto, un bebé muy afortunado por tener tanta gente que lo quiere desde ya, así que gracias, gracias y aquí estaré subiendo más cositas y más detalles para poder platicar”, comentó la futura mamá.

