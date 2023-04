El increíble viaje familiar de Adrián Uribe a Portugal

Además de ser un excelente comediante, actor y presentador, Adrián Uribe es un hombre que tiene como prioridad a su familia, por lo que siempre procura mantenerse cercana a ella, pues a través de su experiencia y de los años, ha logrado encontrar el equilibrio perfecto entre su vida personal y familiar, lo que le permite disfrutar al máximo de ambas facetas. Es por eso que aprovechando las vacaciones de Semana Santa, el intérprete y su esposa, Thuany Martins, así como sus dos hijos, Gael y la pequeña Emily, se han embarcado en una increíble aventura por Europa, la cual empezó en España y continúa ahora en Portugal, desde donde han compartido algunos detalles de su travesía por ese país.

A través de su perfil de Instagram, Adrián ha compartido una serie de fotografías de su estancia de Portugal, específicamente en la ciudad de Oporto, desde donde ha posado en compañía de sus familiares en algunos de los rincones más emblemáticos de este lugar, además de disfrutar de algunas increíbles actividades como el crucero que tomaron para recorrer el río Duero, el cual rodea toda la ciudad. En las fotos, también hemos podido ver a toda la familia por completo, posar para las entrañables fotografías que el intérprete ha querido compartir con sus fans, dejando en claro así que para él no hay nada más importante que su familia.

Cabe destacar, que antes de arribar a Portugal, Adrián y su clan pasaron por España, donde también pudieron recorrer la capital del país, Madrid. En aquella ocasión, el comediante se dejó ver posa do en compañía de Thuany y Emily desde el Parque del Retiro, especialmente frente al Estanque Grande, una postal que sin duda llamó muchísimo la atención de sus fans, también por lo grande y tierna que luce la pequeña Emily, quien cada día más se parece a sus famosos papás.

Este viaje se da tan solo unas semanas después de que Adrián fuera hospitalizado debido a una fuerte infección en el estómago, la cual lo obligó a cancelar dos shows de la gira que encabeza de la mano de Adal Ramones con la obra ChavoRucos. Por fortuna, el actor pudo reponerse de dicho problema y retomó sus actividades, por lo que a través de redes sociales no dudó en agradecer por el apoyo demostrado durante su convalecencia. “A todos los que preguntan por mi estado de salud, afortunadamente ya estoy mucho mejor. Una fuerte infección en el estómago me hizo pasar una noche en el hospital, pero ya estamos en casa y como nuevos”, expresó Uribe en un tuit. “Gracias a los que estuvieron al pendiente. ¡Y a los que no también!”, agregó el actor haciendo gala de su buen sentido del humor.

Una vida familiar de ensueño

Desde que la relación entre Adrián y Thuany comenzó todo se dio de una manera mágica, por esta razón, el presentador asegura que la familia que ha formado con la brasileña fue la gran recompensa que la vida le dio, luego de la delicada crisis de salud que vivió hace unos años: “Yo creo que las cosas pasan por algo, yo alguna vez leí una frase que decía: ‘No te preocupes por qué, sino para qué’. Si lo enfocamos de una manera positiva, yo creo que para esto, para valorar todo lo que la vida me está regalando después de eso, mi mujer, mi hija, la salud de mi hijo, la salud de mi familia, si no fuera por todo eso no tendría todo esto en mi vida de dos años para acá”, explicó el conductor durante una charla que sostuvo con ¡HOLA! TV.

