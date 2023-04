La emotiva despedida de Adamari López

De forma sorpresiva, en pleno Jueves Santo, se dio a conocer que Telemundo había dado a conocer que después de once años de colaboración, Adamari López y la empresa estadounidense habían decidido dar por terminada su relación laboral, lo que significaba la salida de la presentadora del programa Hoy Día, en el que era conductora. La noticia resonaba especialmente, pues solo horas antes, Adamari había cumplido con su participación en el matutino como solía hacer todas las mañanas. Después de que corriera esta información, la también actriz había decidido no hacer ningún tipo de referencia al respecto a través de sus redes sociales y no ha sido sino hasta esta mañana cuando ha decidido tomar la palabra. Vestida de negro con detalles en blanco, con una sobriedad muy lejana a los vibrantes colores que suele llevar, Adamari apareció a cuadro con el semblante visiblemente conmovido, para despedirse personalmente del público latino en Estados Unidos.

El mensaje de Adamari

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño con el que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día, a través de la que ha sido mi casa por más de diez años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos diez años, más, sin embargo, no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina, la misma me ha permitido ser permitido ser parte de sus vidas, de informarles, de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa, (a) quien ustedes y yo hemos visto crecer”, comenzó su mensaje de forma solemne.

“Agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional y a esos grandes compañeros que he tenido durante estos últimos años, con quienes pude compartir y aprender por tantos años. A todos los llevaré siempre conmigo. Estoy segura de que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar. Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles, y para trabajar, y para seguir ofreciendo lo mejor de mí siempre. Gracias. Los quiero mucho”, finalizó.

El mensaje del programa

Este mismo video fue compartido en las redes sociales del programa con el mensaje: “Luego de 11 años con Telemundo, Telemundo y Adamari López decidieron mutuamente que es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de Hoy Día. Adamari ha sido una parte integral de las mañanas de Telemundo por más de una década, ayudándole a los Hispanos a comenzar su día con su personalidad encantadora y llena de energía”.

“Adamari es una persona de televisión multifacética, con gran talento, quien ha sido parte de numerosos especiales y programas de la cadena, siempre conectando con y sirviendo a nuestros televidentes con su carisma, autenticidad y encanto. Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo y esperamos poder colaborar con ella en futuros proyectos”.

La respuesta del público no se hizo esperar con una serie de comentarios en los que los televidentes muestran su inconformidad, no solamente ante la partida de Adamari del programa, sino también la forma de ésta, Pues, aparentemente, después de una mención sobre Adamari -quien no estaba en el set- el programa se dio de forma regular, compartiendo en algún momento un video sobre el paso de la conductora en el programa, y no fue sino unos minutos antes de terminar la emisión que se transmitió el video que también se ha visto en redes sociales. Por su parte, tras la publicación del video, Adamari se ha limitado a compartir en sus historias solamente un par de mensajes de colaboradores que la acompañaron en este camino.

