Aracely Arámbula acude a darle el último adiós a Andrés García: ‘Vengo de corazón’

Desde que Margarita Portillo confirmó el sensible fallecimiento del primer actor Andrés García, el pasado 4 de abril, informó que abriría las puertas de su casa en Acapulco para darle el último adiós a su esposo. Tras la misa de cuerpo presente que se ofreció ayer por el eterno descanso del histrión, donde su hijo Leonardo asistió para despedir a su padre, esta tarde arribó a la propiedad una gran amiga del actor con quien creó memorias muy especiales: Aracely Arámbula. De la mano de su hermano, la protagonista de La Patrona llegó al funeral de Andrés con quien, en 2010, compartió créditos en la exitosa puesta en escena Perfume de gardenias: “Yo vengo de corazón”, dijo a su llegada.

Conmovida por la partida del actor, la actriz habló con los medios de comunicación: “Quise venir a hacerlo (despedirlo) de una manera amorosa con todo el cariño y todos los bonitos recuerdos que teníamos de él”, comentó Aracely a su llegada. La actriz reconoció que ha sido muy complicado tener que enfrentar una vez más la pérdida, pues recordemos que hace un par de semanas también la vimos dándole el último adiós al primer actor Ignacio López Tarso con quien compartió escenario en la puesta Un Picasso: “Como saben acabo de perder también a mi papi y estos temas son muy especiales para mí”, comentó visiblemente afectada la actriz quien recordó al intérprete de Chanoc como un gran ser humano: “Don Andrés es una persona muy querida para todos”

Aracely atesora los recuerdos que creó con Andrés García con quien, además de trabajar, tuvo la oportunidad de conocer como amigo: “Es un shock saber que se va la gente que uno quiere. Se está yendo gente muy querida, desde mi papá hasta amigos muy queridos, ahorita Andrés. Muchas, muchas cosas (recuerdo) en Perfume de Gardenia siempre fue un caballero y un galanazo”, añadió. Adelantó que en las próximas horas compartirá una especial instantánea junto con Andrés García con la que quiere honrar su memoria recordándolo como el gran actor que fue: “Voy a subir una foto muy bonita como homenaje”.

La actriz informó que se contactó con la viuda de Andrés para llegar a tiempo y despedir al actor, ya que sus restos serán cremados esta tarde para después darles cristiana sepultura en la casa que el actor tiene en la playa: “Venía llegando a Acapulco y le agradezco a Margarita que me haya esperado para poder venir a despedirme”. Aracely recordó una anécdota con el actor quien era un excelente anfitrión, según cuenta: “Una vez me invitó a su casa y me cocinó un pescado a mí, a mi papá y a mi hermano iba Miguel también, mi hijo pequeñito, fue muy bonito, porque estuvimos ahí en la playa, en su casa”, contó la actriz quien también habló del gran cariño que el papá de sus hijos le tenía a don Andrés García.

Un hombre muy querido

Con el mismo respeto con el que suele hablar siempre del padre de sus hijos, Aracely reconoció que gracias a la cercana relación de Andrés García con Luis Miguel, el actor incluso hasta conoció a uno de sus hijos: “A mis hijos los conoció, a Miguel lo conoció a los 2 meses, ustedes saben que era una persona también muy allegada al papá de mis hijos”, comentó a la cámara de El Gordo y la Flaca. La actriz no dudó que el padre de sus hijos haya sentido mucho su partida: “Mira te voy a decir una cosa, él tampoco podrá estar acá, pero te aseguro que le ha de doler mucho, muchísimo. Debe tener ese dolor en el corazón, porque lo quiere mucho y como ser humano, por supuesto que le duele. Yo sé el cariño que le tiene toda la gente que no puede estar aquí en este momento”, finalizó la actriz para después ingresar a la propiedad para despedir a su amigo.