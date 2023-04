Ángela Aguilar sorprende al revelar por qué no cree en el matrimonio

Proveniente de una familia en la que las historias de amor son para toda la vida, Ángela Aguilar sorprendió a su público al revelar que no cree en el matrimonio. Durante su visita al programa de radio que tiene Angélica Vale, la cantante abrió su corazón y confesó que después de ser testigo de la romántica relación que tuvieron sus abuelos, don Antonio Aguilar y doña Flor Silvestre, y con el ejemplo en casa de 25 años de feliz matrimonio entre sus papás considera que será muy difícil igualar una relación como esa, sobre todo porque los tiempos han cambiado e incluso la dinámica para cortejar es mucho más ambigua, según contó la hija menor de Pepe Aguilar.

Sincera, la cantante dijo: “Yo ya no creo en el matrimonio”, sorprendida, Angélica Vale le preguntó: “Pero, espérate, tus papás teniendo el matrimonio de toda la vida y ¿tú no crees en el matrimonio?”, de inmediato, Ángela explico: “Ahí te va: Mis abuelos se amaron tanto, la historia de amor más profunda e increíble de que mi abuelo a los 80 años le traía flores y cuando no podía caminar, todavía le podía cantar a mi abuela y mandaba gente a que le trajeran flores del jardín, entonces, después de ver eso… luego mi papá y mamá acaban de cumplir 25 años de casados, la verdad es que pienso que para que yo encuentre eso va a ser muy difícil”, comentó la intérprete de Ahí donde me ven.

Ángela aprovechó el espacio para exponer la situación que está viviendo la juventud a la hora de querer conquistar a alguien: “Más en esta época en la que el coqueteo es de te di like en tu historia, ¡Está horrible!”, aseguró. Con 19 años de edad, Ángela se encuentra enfocada en su carrera como cantante, aunque, como ha expresado en varias ocasiones, no está cerrada al amor: “No tengo novio. Pero bueno, el otro día leí en Twitter que decía: ‘Soltera pero no sola’”, le contó a Andrea Escalona en entrevista para Hoy. En aquella charla, Andy le preguntó que si no creía que los hombres podrían sentirse intimidados por la figura que es a tan corta edad, a lo que respondió que sí.

La cantante recordó la ver que estaba saliendo con un chico y él le confesó cómo se sentía a su lado: “Acá entre nos, había un chavo con el que estaba saliendo y me dijo: ‘Ángela me da un poco de miedo, porque como que no me necesitas’ y yo pensé, no, no te necesito y por eso está más padre la relación”, confesó la cantante. A su corta edad, Ángela continúa cosechando éxitos, resultado de la disciplina que le inculcó su papá quien, con sólo 3 años de edad la invitó a cantar en el escenario por primera vez: “Yo no sé por qué mi papá me aventaba a hacer eso, yo no sabía ni multiplicar y ya andaba cantando mis canciones”, le contó hace unos meses Ángela Aguilar a Angélica Vale en otra entrevista que le hizo donde la cantante reveló que grabó su primer disco a los 8 años de edad.

La contención de la familia, su gran secreto

Para Ángela llevar el apellido Aguilar es un orgullo, por esta razón ha querido construir su carrera junto a su papá y a su hermano Leonardo en proyectos como Jaripeo sin fronteras. Para la joven tener los consejos de sus padres son la clave del éxito: “Mis papás siempre viajan conmigo, yo me quedo en el mismo cuarto que mi hermana, eso me ha mantenido y detenido en donde estoy y me ha puesto unas raíces súper fuertes. Como yo estoy con mi familia me va muy bien, porque me cuidan y me cachetean cuando me tienen que cachetear”, explicó Ángela.