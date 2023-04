Desde Los Ángeles, la hija de Andrés García reacciona a la muerte del actor: ‘Sí me pude despedir’

Mientras en redes sociales fueron muchos los famosos que lamentaron el sensible fallecimiento del primer actor, Andrés García, en el plano familiar, su viuda, Margarita Portillo, abrió las puertas de su casa en Acapulco para velar los restos del histrión. A pesar de que en los últimos meses el actor compartió que la relación con sus hijos biológicos estaba fracturada, esta tarde, en compañía de su mamá, Sandra Vale, Leonardo García acudió a la misa de cuerpo presente que se ofreció por el eterno descanso de su padre. Mientras el también actor se convirtió en el único hijo del intérprete de Chanoc en acudir al funeral, desde Los Ángeles, California, donde reside desde hace varios años, Andrea García, reaccionó a la partida de su papá a su paso por una alfombra roja realizada anoche en Hollywood.

Visiblemente conmovida, la hija de Andrés García conversó con la periodista Jessica Maldonado para el programa Al Rojo Vivo, espacio en el que dio sus primeras declaraciones tras la muerte del actor: “Gracias al público, a la prensa y a todas las personas que apoyaron la carrera de mi papá muchas gracias”. La actriz reveló que aunque tuvo la intención de comunicarse con él recientemente, no tuvo éxito: “Desafortunadamente, en los últimos días llamé, llamé y llamé, pero no hubo manera”. A pesar de que no pudo contactarse con él en sus últimos días, Andrea compartió que sí pudo conversar con él antes de su partida, una conversación que ahora sabe fue su despedida: “La última vez que hablé con él sí hubo una conexión bonita de alma a alma y sí me pude despedir”, añadió.

Aunque lidiar con la partida de su papá le ha resultado muy doloroso, Andrea agradeció que su papá ya no esté lidiando con el dolor físico: “Sí, era un roble, pero bendito sea Dios vamos a decir que ya no está sufriendo, porque fue muy doloroso, no fue también la fibromialgia, pero bueno, no les quiero echar a perder la premier”, comentó entre lágrimas. Sobre si asistiría a dar el último adiós al actor en México, comentó: “Haré lo posible a ver si me dan información de dónde va a hacer el funeral y el sepelio”. Por último, reconoció que, hasta el momento, no había podido comunicarse con sus hermanos; sin embargo, informó que planeaba llamarlos en las próximas horas: “No he podido hablar con mis hermanos, les voy a hablar al ratito”, finalizó.

En 2017, Andrea concedió una sincera entrevista al programa Un nuevo día donde habló del gran papel de papá que realizó el actor quien, en sus inicios en la profesión fue su principal apoyo: “Uno de los consejos que más recuerdo de él es: ‘Mucha gente se dedica muchos años a triunfar en esta carrera y una vez que logra el triunfo ya no les gusta y lo padecen, mejor nunca hagas eso’”. En aquella ocasión, aunque la relación con su papá ya estaba lastimada, la actriz aprovechó las cámaras de este programa para enviarle un cariñoso mensaje: “Amo a mi papá, soy su fan número uno, lo admiro, es único, no nada más como celebridad, sino como persona, que ha sido un gran padre, un gran abuelo y I love you dad”, dijo.

A inicios de este 2023, después de que Andrés García compartiera con la prensa que la relación con su hija estaba rota, Andrea habló en un encuentro con los medios de comunicación que, a pesar de las declaraciones de su papá, sí habían tenido una última conversación que guardaría en su corazón: “Fue precioso, porque los dos nos dijimos que nos amábamos, pero ya después, al otro día volvió el mismo patrón, ya no me contestó el teléfono, de hecho, me bloqueó, tengo cero acceso”, confesó. En aquella ocasión, se mostró muy mesurada a la hora de hablar de la situación que estaba viviendo con su papá: “He tenido muchas oportunidades de abogar por mí, de todo lo que hablan de mí, pero no lo he hecho por dignidad y por amor a mi papá y a mí, porque prefiero quedarme callada, porque es una falta de humanidad, de respeto y espiritualidad. Yo estoy tranquila, mi corazón está tranquilo, porque Dios todo lo sabe y todo lo ve. A veces lo único que puedes hacer es orar”, comentó en aquella ocasión.