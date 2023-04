Desde Argentina, Paola Rojas anuncia su nueva aventura profesional

A inicios de este 2023, Paola Rojas se despidió del noticiero matutino Al aire con Paola, una emisión de la que fue titular durante más de 6 años, este cambio en el terreno profesional sacudió la rutina de la periodista quien, hace unas semanas les confesó a sus compañeras de Netas Divinas que le resultó muy retador abandonar este espacio noticioso. Con valentía, Rojas encaró el cambio y continuó con paso firme recibiendo nuevos retos que la han llevado a otras latitudes como Argentina, país en el que se encuentra cumpliendo con su primer viaje de índole laboral para la nueva plataforma en la que próximamente estrenará un programa que ya se encuentra preparando. A través de su cuenta de Instagram, la periodista compartió varias imágenes de su estancia en Buenos Aires, ciudad desde donde grabó su primera cápsula para Nmas, el sitio donde comenzará su nueva aventura profesional.

A través de un álbum de fotos, la periodista posó con Puerto Madero como telón de fondo y se dejó ver feliz por su estancia en esta ciudad en la que tuvo la oportunidad de reunirse con su compañera de Netas Divinas, Consuelo Duval quien se encuentra en aquel país grabando una serie para Disney: “Le traje besos y abrazos hasta Buenos Aires”, escribió en una de sus historias en las que compartió una foto con su amiga. Más tarde, la periodista se mostró muy orgullosa de encontrar en Argentina un rincón especial: “Siempre es emocionante, cuando estoy lejos de mi país, encontrar referencias a México y es justamente lo que me acaba de ocurrir. Voy caminando aquí en Puerto Madero, Buenos Aires, estoy en Argentina y me encuentro con este restaurante, se llama Lupita y tienen todos estos luchadores, Frida Kahlo, por acá el Xoloitzcuintle, nuestra Virgencita de Guadalupe, todas las referencias a nuestro Día de Muertos”, explicó.

Después de visitar los sitios más icónicos de la capital argentina, Paola le contó a sus seguidores qué la llevó a aquel país: “Elegí este lugar increíble para compartirte muy buenas noticias. A partir de hoy estaré generando una cápsula informativa de la mano de Nmas y será precisamente en Nmas donde, muy pronto, voy a estrenar un programa que me tiene muy emocionada, es un proyecto que desde ya me está permitiendo aprender y explorar con temas interesantísimos y bueno, me voy me va a encantar que me acompañes en este nuevo proyecto de la mano de Nmas”, comentó Rojas quien eligió para dar a conocer esta noticia la librería Ateneo, un espacio de lectura edificado en teatro, construido en el Siglo XX, que desde hace más de 20 años fue acondicionado como librería.

Paola venciendo los medios

La semana pasada, durante la emisión de Netas Divinas, Paola se sinceró con sus compañeras a quienes, les contó que al saber que su ciclo en el noticiero de Las mañanas había terminado comenzó a sentirse temerosa del futuro y atribuyó este sentimiento a su edad, pues por un momento sintió que tendría que comenzar de cero: “Les voy a contar algo que me pasó, me estaba costando mucho acomodar los cambios en mi vida profesional con mi edad, de pronto empezaba a asociar el volver a empezar cuando ya no tengo veintitantos, ya no soy la joven promesa del periodismo, entonces, como que le estaba poniendo una carga más pesada a los años”, confesó la periodista.

A pesar de lo retador que le resultó la situación, con los días, Paola Rojas analizó sus pensamientos y se dio cuenta que más que miedo, comenzar algo nuevo sería una oportunidad muy importante para ella: “Me ayudó mucho entender y emocionarme con esta nueva etapa como la segunda parte de mi vida, esta parte dos en las que hay otras cosas que no tengo, pero sí tengo sabiduría, experiencia, sí tengo un bagaje que me permite hacer mi trabajo desde otro lugar, comunicar desde otro lugar que no tenía cuando era la joven promesa. Creo que si tu cuerpo va evolucionando hacia un lugar que no necesariamente te emociona, por qué no emocionarte con lo que sí se va poniendo mejor con los años que es tu capacidad, tu sensibilidad, tu consciencia, tu percepción, tu empatía, todo lo que sí crece con los años, eso es lo que tiene que ser tu foco”, finalizó.