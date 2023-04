Kourtney Kardashian celebra el primer aniversario de su boda con Travis Barker en Las Vegas

Hace un año, Kourtney Kardashian y Travis Barker sorprendían a sus fans al revelar que se habían casado durante su estancia en Las Vegas, luego de haber acudido como invitados a los Grammy. En aquella ocasión, los enamorados dieron cuenta de su idílica aventura en 'La Ciudad del Pecado', compartiendo algunos detalles de cómo fue el instante en el que frente a un imitador de Elvis y en una capilla de bodas exprés se dieron el 'Sí, acepto', comenzando así su camino hacia al altar que finalmente finalizaría con su increíble boda en Italia, en mayo de 2022. Es por eso que al cumplirse el primer aniversario de este instante, Kourtney ha querido compartir con sus seguidores algunos nuevos vistazos a este importante día en su vida, revelando detalles que hasta ahora eran desconocidos para sus seguidores.

A través de su perfil de Instagram, la mayor de las hermanas Kardashian-Jenner compartió un álbum de fotografías en el que ofreció nuevos detalles del día de su boda en Las Vegas. En las fotos, pudimos ver el momento en el que el imitador de Elvis los declaró marido y mujer, así como parte del festejo que tuvieron a bordo de una limosina, en donde Kourtney tuvo un pequeño incidente debido al alcohol que tomó en aquella ocasión. "Hace un año hoy, un imitador de Elvis nos casó a mí y a Travis después de los Grammy y demasiado tequila en una capilla en Las Vegas", reveló la socialité. "Fue una de las mejores noches de nuestras vidas, soñando con una vida llena de divertidas aventuras juntos”, agregó emocionada.

Por otro lado, Kourtney recordó con gracia una anécdota respecto a su atiendo nupcial, de esa noche. "Terminé perdiendo mi chamarra con pequeños corazoncitos que tuve conmigo por más de 10 años aquella noche, así que si alguien la vio por ahí, ofrezco una recompensa por ella", agregó la fundadora de Poosh, quien admitió haber abusado del alcohol aquella noche, por lo que al final no la paso del todo bien.

Cabe destacar, que Kourtney y Travis pretenden compartir más detalles de su boda a la italiana en un especial que estará disponible en Hulu, en Estados Unidos, a partir del próximo 13 de abril, el cual llevará por nombre Til Death Do Us Part, según han compartido en sus redes sociales, dónde han publicado un avance de lo que presentarán en este especial.

La razón por la que Kourtney y Travis aún no viven juntos

A pesar de que ya se ha cumplido un año de su primera boda y están a punto de celebrar su primer aniversario de su boda religiosa, Kourtney Kardashian y Travis Barker aún no se han mudado juntos. Algo de lo que la empresaria habló en una reciente entrevista, en donde explicó las razones por las que han decidido llevar el tema de su mudanza con calma. "Creo que todavía estamos descubriendo cómo combinar nuestros hogares y nuestros hijos", comentó Kourtney a la conductora del podcast Not Skinny But Not Fat, Amanda Hirsch. Sin embargo, eso no quiere decir que no hagan cosas en familia, al contrario, por ahora tienen establecidas ciertas actividades en las que también participan los hijos de ambos. "Hacemos cenas familiares todos los domingos por la noche con todos los niños en su casa", contó.

