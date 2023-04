Las palabras de Leonardo al asistir al funeral de su papá, Andrés García: 'El amor siempre existió'

La familia y amigos de Andrés García viajaron desde distintos lugares al puerto de Acapulco para rendir una despedida al actor, quien falleció el 4 de abril a los 81 años debido a los problemas de salud que lo aquejaron. La incertidumbre prevaleció desde el primer instante, pues no se tenía certeza sobre quiénes de sus hijos harían acto de presencia en el velorio del intérprete, que pasó los últimos días de su vida acompañado de su esposa, Margarita López Portillo. La tarde del 5 de abril, su hijo, Leonardo García, arribó al domicilio en donde se ofreció una misa de cuerpo presente, a la cual también se le permitió el acceso a los medios de comunicación, que no perdieron la oportunidad para conversar con él.

La asistencia de Leonardo al funeral de don Andrés García provocó gran revuelo, aunque el también actor se dispuso a conversar con los reporteros para dar detalle de sus movimientos desde que le fue notificado el deceso de su papá. “Llegué el día de ayer justamente para verlo, pero se me adelantó. Salí muy temprano el día de ayer y venía yo directo para acá, luego me habló mi tía Rosita, me dio la noticia, entonces ya me quedé yo en mi casa y esperé para venir aquí y despedirme de él como se debe…”, explicó, declaraciones retomadas por el programa televisivo El Gordo y la Flaca, para luego responder con discreción cuando le preguntaron si su hermano Andrés asistiría a dar el último adiós a su padre. “No lo sé, él tiene otros temas ahí…”.

En otro momento, Leonardo se refirió al difícil periodo por el que atravesó don Andrés debido a sus problemas de salud, una circunstancia que con el paso de los días puso a todos en alerta sobre lo que ocurriría de manera inminente. “Ya lo veíamos venir desde hace algunos años, yo creo que ya fue lo mejor porque el último año él ya estaba sufriendo mucho, él ya la estaba pasando mal y me llegaba a decir que él ya se quería ir…”, dijo, palabras retomadas por el programa televisivo De Primera Mano. Así mismo, el intérprete reveló que, como pudo, se mantuvo en comunicación con su progenitor, a pesar de la condición en la que se encontraba. “Ya no podía él hablar, pero le mandé dar unos mensajes y se los dieron…”.

‘El amor siempre existió’

Ante el interés que generaron las palabras de Leonardo García, algunos reporteros no dudaron en preguntarle sobre las diferencias que mantuvo con don Andrés en diversos momentos, algo que al parecer, según confiesa, ha quedado en el pasado, pues lo más importante es el cariño que lo sigue uniendo a su padre. “El amor siempre existió, él era de carácter fuerte, yo también, pero el amor siempre estuvo, está y seguirá. De alguna forma estamos conectados y él sabe, se fue en paz y yo también estoy en paz…”, explicó en otro punto de la plática.

Antes de concluir su charla con la prensa, Leonardo compartió parte de lo que meses atrás le comunicó su papá, quien a raíz de sus problemas de salud no dudaba en manifestar su deseo de partir, encontrando en la muerte una especie de consuelo. “Nos quisimos mucho y me da gusto que ya haya descansado porque de verdad, él ya estaba sufriendo demasiado. Él me decía algunos meses atrás: ‘Yo ya me quiero ir’…”, agregó el actor, quien se abrió paso entre los reporteros para caminar hasta la estancia en la que se ubicó el féretro de don Andrés, quien será cremado para que sus cenizas sean esparcidas en el mar de Acapulco, según se reportó.

